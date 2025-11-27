Télen halálos fegyver lehet belőle + VIDEÓ

Az elmúlt években egyre komolyabb problémát jelent az utakon ennek a közlekedési eszköznek a jelenléte. Az elektromos roller télen különösen veszélyesnek számít, ezért kellő körültekintéssel vegyük használatba, hizen nem csak magunkra, hanem másokra is veszélyt jelentünk vele, írta a Feol .

Az elmúlt napokban megérkezett a hideg, sokszor havas-havasesős időjárás. Ilyenkor a kétkerekű közlekedési eszközök használata valamelyest visszaszorul, de azért akadnak bőven, sőt sokak ilyenkor is előszeretettel pattannak fel az egyik legnépszerűbb kétkerekűre. Az elektromos roller télen még veszélyesebbnek számít, mint az év többi szakaszában, hiszen a körülményeknek köszönheőten különösen nagy az esélye az esésnek. Főleg úgy, hogy mondjuk a motorosokkal ellentétben a rolleresek többsége nem kapott külön oktatást arról, mégis mi a teendő csúszós időben.

Az elmúlt időszakban alapból is rengeteg témát szolgáltatott az elektromos roller jelenség, hiszen egyre több baleset történt velük. Októberben több súlyos székesfehérvári elektromos roller baleset történt, de Fejér vármegye más pontjain is voltak nagy karambolok, de ez a tendencia országszerte megfigyelhető. Külföldi mintára 2026-tól a rollereseket érintő KRESZ is megváltozik.

Elektromos roller télen: Hogyan használjuk biztonságosan?

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hivatalos Facebook oldala is foglalkozott az elektromos roller kérdéssel és egy videóval igyekeznek felhívni az emberek figyelmét a biztonságos közlekedésre. A legtöbb ilyen tipusú eszköznél nem kötelező a védőfelszerelések használata, ami sokaknak ad elég bátorságot, hogy egyáltalán ne használjanak. Az OMSZ a videóban kifejtette, hogy saját magunk érdekében elektromos roller bukósisak nélkül ne kerüljön használatba, ez különösen igaz télen, amikor is sokkal nagyobb az esélye annak, hogy elesünk. Rengeteg ilyen jármű 25 km/órára van korlátozva (ilyenek a bérelhető verziók is, lime, tier, stb), ami viszont nem azt jelenti, hogy nem lehet komolyan megsérülni rajtuk. Egy ilyen sebességű becsapódás nagyon súlyos, legrosszabb esetben akár halálos is lehet és nem csak magunkra jelentünk veszélyt, hiszen bármikor kiléphet elénk egy gyalogos, vagy egy kisgyermek, akiben óriási kárt tehetünk. Ezért is fontos, hogy télen a forgalmas helyeken, ahol sok a járókelő, ott inkább toljuk a rollerünket, hiszen így nem fenyeget az a veszély, hogy a csúszós felület miatt nem tudunk megállni időben.

Nem a bukósisak az egyetlen felszerelés amelyet érdemes használni rollerzés közben, különösen ha télen akarunk így közlekedni. A gerincvédő protektor és a könyökvédő használata a hátraesések vezélyességét csökkenti le, de a térdvédő használata is nagyon fontos. A bukósisak használata mellett fontos, hogy ne dugjuk be a fühallgatót, főleg ne mindkettőt miközben rollerrel közlekedünk, mert így jóval később tudunk reagálni a környezetünkre.

Az elektromos roller használata télen témakört remekül bemutató OMSZ videó: