Nyolcvan fölé emelkedett a thaiföldi áradások halálos áldozatainak száma

 2025. november 28. péntek. 0:40
Nyolcvan fölé emelkedett a dél-thaiföldi súlyos áradások halálos áldozatainak száma - közölték a helyi hatóságok csütörtökön.ű

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Mintegy egymillió háztartást és hárommillió embert érintenek a múlt hét végén kezdődött, a heves esőzések kiváltotta áradások a 12 déli tartományban, és hét tartományban halálos áldozatokat is követeltek - jelentette a thaiföldi Katasztrófavédelmi és Megelőzési Hivatal. Az áram- és a vízellátás számos térségben megszakadt, és sok területen a kommunikációs vonalak is megsérültek.

Sziripong Angkaszakulkiat kormányszóvivő Bangkokban tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy a halálos áldozatok száma csütörtökre csak Szongkhla tartományban 55-re emelkedett, összesen pedig 82-re.

A hatóságok ugyanakkor azt remélik, hogy még az este folyamán a víz szintje az összes érintett területen visszatér a mederbe - közölte a szóvivő.

Anutin Csarnvirakul miniszterelnök a héten korábban rendkívüli állapotot hirdetett a Dél-Thaiföld legnagyobb városát, Hatjajt is magában foglaló Szongkhla tartományban az áradások miatt.

A thaiföldi közegészségügyi minisztérium közölte, hogy hét ideiglenes kórházat létesítettek a hatjaji kórház kisegítésére, amely nem képes teljes kapacitással működni. Az egészségügyi hatóságok bejelentették, hogy csütörtökön 20 sérültet repülővel szállítottak el, és élelmiszert, valamint gyógyszereket juttattak a kórházi személyzetnek és a betegeknek.

