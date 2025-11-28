Nemzetközileg is elismert a magyar közbiztonság

Magyarország közbiztonsága kiegyensúlyozott, nemzetközileg is elismert, polgáraink, illetve az országba látogató külföldiek biztonságban vannak, és biztonságban is érzik magukat – jelentette ki a Belügyminiszter, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának meghallgatásán csütörtökön Budapesten.

A biztonságérzet erősítését továbbra is kiemelt feladatnak tartja a Belügyminisztérium

Az utazási, nemzetközi biztonsági index szerint 193 ország értékelése alapján Magyarország a turistáknak javasolt tizedik legbiztonságosabb ország, az Ipsos 2025 augusztusi felmérése alapján pedig a világon a magyarok és a szingapúriak aggódnak legkevésbé a bűnözés és az erőszak miatt hazájukban – közölte Pintér Sándor.

Ugyanakkor Svédországban például az emberek 64 százaléka, Franciaországban 38 százaléka, Németországban pedig 28 százalékuk aggódik saját biztonsága miatt – tette hozzá.