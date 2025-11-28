Krónika
Nemzetközileg is elismert a magyar közbiztonság
Biztonságban érzik magukat az ország lakói és vendégei
A biztonságérzet erősítését továbbra is kiemelt feladatnak tartja a Belügyminisztérium
Fotó: Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Az utazási, nemzetközi biztonsági index szerint 193 ország értékelése alapján Magyarország a turistáknak javasolt tizedik legbiztonságosabb ország, az Ipsos 2025 augusztusi felmérése alapján pedig a világon a magyarok és a szingapúriak aggódnak legkevésbé a bűnözés és az erőszak miatt hazájukban – közölte Pintér Sándor.
Ugyanakkor Svédországban például az emberek 64 százaléka, Franciaországban 38 százaléka, Németországban pedig 28 százalékuk aggódik saját biztonsága miatt – tette hozzá.