Krónika
Második világháborús légibomba került elő Csepelen
A csepeli Petrol-öbölben végzett mederkotrás során került elő
Fotó: Facebook/MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred/Szováthy Kinga és Köbli Tamás százados
Azt írták: a csepeli Petrol-öbölben végzett mederkotrás során került elő a GP-250 típusú, amerikai gyártmányú, a második világháborúból visszamaradt légibomba, amely fej- és fenékgyújtóval is rendelkezett.
Az uszályon, iszapban fekvő légibomba gyújtószerkezeteit a tűzszerész katonák sikeresen eltávolították és azokat egy erre kijelölt helyszínen megsemmisítették. A hatástalanított bombatest biztonságos elszállításához az ezred Hadihajós Alosztálya biztosított egy naszádot.
A tűzszerészek az MH Hadikikötőből a bombát továbbszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik.