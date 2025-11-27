Második világháborús légibomba került elő Csepelen

Második világháborús amerikai légibomba került elő Csepelen, a Szabadkikötőben – közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán csütörtökön.

A csepeli Petrol-öbölben mederkotrási munkálatok során egy GP-250 típusú, amerikai gyártmányú, a 2. világháborúból visszamaradt légibombát találtak

Azt írták: a csepeli Petrol-öbölben végzett mederkotrás során került elő a GP-250 típusú, amerikai gyártmányú, a második világháborúból visszamaradt légibomba, amely fej- és fenékgyújtóval is rendelkezett.

Az uszályon, iszapban fekvő légibomba gyújtószerkezeteit a tűzszerész katonák sikeresen eltávolították és azokat egy erre kijelölt helyszínen megsemmisítették. A hatástalanított bombatest biztonságos elszállításához az ezred Hadihajós Alosztálya biztosított egy naszádot.

A tűzszerészek az MH Hadikikötőből a bombát továbbszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik.