Egy horvát család győzött az Állatkertnél

A fiatal pár kilenc hónapos kislányával egy Belovár környéki településről érkezett Budapestre. Mint elmondták, néhány napot töltenek a magyar fővárosban, és az állatkert mellett az adventi vásárt is felkeresik - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert az MTI-vel. A horvát családot Sós Endre főigazgató köszöntötte a főbejáratnál, egy barátságos nagy mara társaságában, amelyet gondozója pórázon vezetett ki a kapuhoz az egymilliomodik látogató köszöntésére. A főigazgató egy ajándékcsomagot adott át állatkerti emléktárgyakkal és egy plüss makival, majd a kert munkatársai egy rövid kulisszák mögötti sétára invitálták a családot.

A Fővárosi Állat- és Növénykert az ország leglátogatottabb kulturális intézménye, belépőjegyes turisztikai attrakciója, látogatottsága évről-évre meghaladja az egymillió főt. Tavaly 1 119 564 látogatót regisztráltak, a szintén az állatkert kezelésébe tartozó Margitszigeti Kisállatkertet további 200 ezren keresték fel. A látogatók több mint ötöde az országhatárokon túlról érkezik.