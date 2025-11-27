2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Egy horvát család győzött az Állatkertnél

Megvan az egymilliomodik látogató

MH/MTI
 2025. november 27. csütörtök. 16:13
Megosztás

A budapesti állatkert idei egymilliomodik látogatóját fogadta csütörtökön az intézmény. A szerencsés véletlen egy háromtagú horvát családnak kedvezett.

Egy horvát család győzött az Állatkertnél
Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója (b) köszöntötte a budapesti állatkert idei egymilliomodik látogatóját, egy háromtagú horvát családot a főbejáratnál 2025. november 27-én. A fiatal pár kilenc hónapos kislányával egy Belovár környéki településről érkezett Budapestre
Fotó: MTI/Hatházi Tamás

A fiatal pár kilenc hónapos kislányával egy Belovár környéki településről érkezett Budapestre. Mint elmondták, néhány napot töltenek a magyar fővárosban, és az állatkert mellett az adventi vásárt is felkeresik - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert az MTI-vel. A horvát családot Sós Endre főigazgató köszöntötte a főbejáratnál, egy barátságos nagy mara társaságában, amelyet gondozója pórázon vezetett ki a kapuhoz az egymilliomodik látogató köszöntésére. A főigazgató egy ajándékcsomagot adott át állatkerti emléktárgyakkal és egy plüss makival, majd a kert munkatársai egy rövid kulisszák mögötti sétára invitálták a családot.

A Fővárosi Állat- és Növénykert az ország leglátogatottabb kulturális intézménye, belépőjegyes turisztikai attrakciója, látogatottsága évről-évre meghaladja az egymillió főt. Tavaly 1 119 564 látogatót regisztráltak, a szintén az állatkert kezelésébe tartozó Margitszigeti Kisállatkertet további 200 ezren keresték fel. A látogatók több mint ötöde az országhatárokon túlról érkezik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink