Manapság már teljesen hétköznapi dolog, hogy novemberben mindent elárasztanak a „Black Friday” feliratok, korábban azonban ez az elnevezés a válsággal és a káosszal forrt össze, és hosszú út vezetett odáig, hogy a leárazások királyaként tekintsünk erre a napra. Nézzük, hogyan alakult ki az akciók időszaka, és mi is a Black Friday eredete!

Akár az akciók izgalmát látjuk benne, akár csak a felfordulást, tagadhatatlan, hogy a fekete péntek, angolul Black Friday mára beépült a vásárlási kultúránkba. A Black Friday eredete azonban hosszú évtizedek alatt vált a sötét emlékű pénzügyi pánik napjából a közelgő karácsonyhoz kapcsolódó vásárlási láz jelképévé.

A rossz hír napja, vagyis a Black Friday eredete

A fekete péntek kifejezés a 19. század végén az Egyesült Államokban született meg, amikor egy komoly aranypiaci mesterkedés pénzügyi pánikhoz vezetett, mert manipulációval próbálták az arany árát az egekbe tornázni. Amikor a kormány beavatkozott, az árfolyam összeomlott, a tőzsde megrendült és sokan tönkrementek – ezért nevezték ezt a napot feketének. Így ekkor még ehhez a péntekhez leginkább a veszteség és a bizonytalanság érzése kapcsolódott. A mai értelemben vett black friday története csak jóval később kezdődött, és ekkor még mindig nem a vásárlás állt a középpontban. Az ötvenes–hatvanas években ugyanis Philadelphiában a hálaadás utáni péntek a rendőrök rémálma volt: hatalmas forgalom, dugók, balesetek, zsúfolt üzletek, rengeteg túlóra, hiszen a város szó szerint megtelt emberekkel. A rendfenntartók ezért elkezdték ezt a napot fekete péntekként emlegetni.

Akciók az üzletekben

Néhány évtized alatt a kereskedők felismerték, hogy a hálaadás utáni péntekben óriási lehetőség rejlik. Sokan szabadnapot vesznek ki és ebben az időszakban indul a karácsonyi bevásárlási szezon is, így a boltok elkezdték nagy kedvezményekkel csalogatni a betérőket. A kezdeti negatív jelentés lassan átalakult, és a Black Friday kifejezés új értelmet nyert. A fekete péntekhez új, pozitív, nyereséggel, forgalommal, ünnepi készülődéssel teli kép társult. A kilencvenes évekre az Egyesült Államokban ez a 24 óra lett az egyik legfontosabb bevásárlónap: hajnalban nyitó üzletek, hosszú sorok, látványos, vissza nem térő akciók. Sok helyen szó szerint rohamra indultak az emberek a legolcsóbb tévékészülékekért, játékokért. Így alakult ki az a fogalom, amit ma is ismerünk: ez a nap az ünnepi szezon rajtja, amely egyszerre izgalmas és fárasztó, emelkedett hangulatú és kicsit kaotikus.

Tudatos vásárlás karácsonyra

Az internet elterjedésével ez az esemény újabb lendületet kapott. A kétezres évek közepén megjelent a „Cyber Monday” is – a fekete pénteket követő hétfő, amelyen az internetes vásárlás lehetőségét szerették volna kiemelni, az online és az offline világ azonban gyorsan összefonódott. Egyre több helyen hirdettek fekete hetet vagy éppen hónapot is, miközben az eredeti péntek továbbra is szimbolikus csúcspont maradt. A jelenség idővel átlépte az országhatárokat, és Európában, így nálunk is megjelent. Néhány nagy webáruház és műszaki áruházlánc kampányai után manapság már a ruhaüzletektől a drogériákig számos területen találkozunk a karácsonyi időszakra szánt ajánlatokkal.

Közben mi, fogyasztók is változunk: tudatosan írunk listát, és igyekszünk elkerülni az impulzusvásárlást, amellyel csökkenthetjük a felesleges beruházások okozta környezeti károkat. Ehhez a kezdeményezéshez sok cég csatlakozott, amelyek jótékonysági akciókat szerveznek ebben az időszakban. Éppen ezért a fekete péntek ma már nemcsak a kedvezményekről szól, hanem arról is, hogyan találjuk meg egyensúlyt a jó áron kínált termékek beszerzése és a fenntarthatóság között – írta meg a Bors.