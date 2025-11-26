Krónika
Vasúti sorompó okozott megdöbbentő balesetet + VIDEÓ
A sofőrt előállították
A sofőr beszámolója szerint Komárom felől haladt Kisbér irányába egy piros Iveco teherautóval és a hozzákapcsolt pótkocsival. A vasúti átjáróhoz érve a pótkocsi levált a járműről és a sínekre gurult – írja a Mandiner.
„A férfi megfordult, hogy visszatolatva leemelje az utánfutót, ekkor azonban a fénysorompó tilos jelzésre váltott, a sorompó lezáródott, és a sofőr nem vette észre a csapórudat, amelyet így járművével letört” – írta a rendőrség közösségi oldalán.
A pótkocsit egy tréleres jármű húzta le a sínekről. A 35 éves sofőrt a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt előállították.