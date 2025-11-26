2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Vasúti sorompó okozott megdöbbentő balesetet + VIDEÓ

A sofőrt előállították

MH
 2025. november 26. szerda. 20:11
Megosztás

November 22-én a komáromi rendőrök a 13-as számú főút vasúti átjárójában arra lettek figyelmesek, hogy a sorompó egyik csapórúdja letört, a síneken pedig egy pótkocsi vesztegelt. A vasúti közlekedést azonnal leállították a szakaszon.

Vasúti sorompó okozott megdöbbentő balesetet + VIDEÓ
Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Papajcsik Péter

A sofőr beszámolója szerint Komárom felől haladt Kisbér irányába egy piros Iveco teherautóval és a hozzákapcsolt pótkocsival. A vasúti átjáróhoz érve a pótkocsi levált a járműről és a sínekre gurult – írja a Mandiner.

„A férfi megfordult, hogy visszatolatva leemelje az utánfutót, ekkor azonban a fénysorompó tilos jelzésre váltott, a sorompó lezáródott, és a sofőr nem vette észre a csapórudat, amelyet így járművével letört” – írta a rendőrség közösségi oldalán.

A pótkocsit egy tréleres jármű húzta le a sínekről. A 35 éves sofőrt a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt előállították.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Gázolt a vonat

Gázolt a vonat

ĀA Debrecenből Nyíregyháza felé közlekedő Nyírség Intercity ütött el egy ember