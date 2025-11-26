Újabb részletek a drámai Árpád hídi gázolásról

Az Árpád hídi gázolás ügyében lefolytatott tárgyalásról újabb részletek derültek ki. Az előkészítő ülésen mindkét férfi elismerte a bűnösségét, de együttesen tagadták, hogy gyorsulási versenyen vettek volna részt.

Megtartotta ülését a bíróság a Fővárosi Törvényszéken a halálos baleset vádlottjainak a részvételével. Az „Árpád hídi gázolás” néven elhíresült szörnyű baleset két részvevője állt a bíróság elé és újabb részletek derültek ki a tárgyalásról – írja a Bors.

A sors fintora, hogy ma már csak biciklivel tud járni dolgozni az a fiatal férfi, aki két évvel ezelőtt halálos balesetet okozott az Árpád hídon. Ahogyan az ismeretes, B. Dávid volt az a sofőr, aki 2023. július 1-jén a Róbert Károly körúton az AMG Mercedesével padkának hajtott, átszakította a szalagkorlátot és elgázolt egy szabályosan közlekedő biciklist. A Fővárosi Törvényszéken szerda reggel B. Dávidnak és az egyik BMW-s sofőrnek, L. Mártonnak kellett bíróság elé állnia.

B. Dávidot halálos közúti baleset gondatlan okozásával, L. Mártont pedig közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolják. Korábban a két vádlott elismerte a bűnösségét, ám azt tagadják, hogy versenyeztek volna.

B. Dávid a bíróságon arról nyilatkozott, hogy a baleset előtt rendszeresen vett részt gyorsulási versenyeken, amiken olykor használta azt az autót is, amivel a tragédia napján elgázolta a biciklist. Azonban továbbra is tagadta, hogy aznap este versenyeztek volna a BMW-vel. L. Márton nem kívánt kérdésekre válaszolni, de elnézést kért.

„A vallomásomat fenn tartom, nem kívánok a kérdésekre válaszolni. A bűnösségem elismerem. Őszintén megbántam és sajnálom azt, ami történt. A megengedett sebességet nem szoktam túllépni. Fékeztem, de olajos volt az út, ami miatt nem tudtam megállni, ezért mentem neki Dávidnak. Tőle bocsánatot kérek” – jelentette ki Márton.

A bíróság előtt a legtöbb tanúról kiderült: B. Dávidot nem ismerik, de L. Mártont igen. Ugyanis a balesetet megelőzően közösen voltak vacsorázni. Onnan indultak haza több autóval egy útvonalon. Kivétel nélkül az összes tanú azt állította, hogy a két autó nem versenyzett, ám arra a kérdésre nem tudtak válaszolni, hogy miért az Árpád híd felé haladtak, amikor az útvonal szerint arra hosszabb lett volna hazajutniuk.

Majd egy hatalmas fordulatot vett az ügy, amikor a bíróság azt a tanút szólította, aki csak egy résztvevője volt a forgalomnak, ő a vallomásában határozottan állította: a Merci és a BMW versenyzett az úton.

A tárgyalás következő pontjában három szakértőt hallgatott meg a bíróság, akik között egy idő után heves vita alakult ki. Egyikük szerint jelen állás alapján B. Dávid nem alkalmas arra, hogy újra volán mögé üljön.

A balesetben a Mercedest vezető gázoló és az egyik BMW-s is súlyosan megsérült. A rendőrség lefoglalta a roncsokat, melyekről kiderült, nem csak a Mercedes, hanem az egyik BMW teljesítményét is megnövelték, az AMG menetstabilizátorát pedig kikapcsolták, mi több, a kocsin számos módosítást is felfedeztek.

A baleset részleteit térfigyelő kamerák is rögzítették.