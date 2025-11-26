Sok a baleset, jelentősek a torlódások

Az M0-s autóút, déli szektorán, az M1-es autópálya irányába egy személyautó pályaelhagyásos balesete történt, Halásztelek térségében, ezért a 16-os km-nél sávzárásra és torlódásra kell számítani! Valamint a 48-as km-nél megállt egy műszaki hibás kamion, ezért a 48-as km-nél a külső sávot lezárták. Távolabb, a keleti szektorban, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Üllő térségében két kamion ütközött össze. A 38-as km-nél a külső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a 9 km-t. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Továbbá az M0-s autóút déli szektorán, az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, a 6-os főúti csomópontnál feltorlódtak a járművek a lehajtás során, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek ezen a szakaszon! Az M2-es autóúton, a főváros felé vezető oldalon két személyautó ütközött össze a 25-ös km-nél, Dunakeszi térségében. A belső sávot foglalják el a sérült járművet, valamint a külső sávba is belógnak, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett szakaszon!

Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Bicske és Biatorbágy térsége között, a kiépített terelésben, legfőképpen a külső sávban az erős forgalom miatt jelentős lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni! Aki teheti, annak Tatabányától kezdődően érdemes az átterelt sávon haladnia, ugyanis a külső sávban helyenként több km hosszan kamionsor nehezítheti az előrejutást - képünk illusztráció

Az M0-s autóúton az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, többek között az M1-es autópálya irányába Pécel térségétől, egészen Vecsésig, valamint távolabb az M51-es autóúti csomópont és a 6-os főúti csomópont között.

Az M3-as autópálya irányába az M5-ös autópálya és az M4-es autóúti csomópont közötti szakaszon, valamint kicsivel odébb, az M31-es autópálya és a 3-as főúti csomópont között, továbbá az M3-as autópályától a 73-as jelű Dunakeszi csomópontig nehezebb az előrejutás. Jelentős menetidő növekedéssel számoljanak az arra közlekedők!



A 4-es főúton, Fegyvernek térségében egy műszaki hibás kamion állt meg a 133-as km-nél, ezért a forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad.



Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s csomóponttól, illetve Bag körzetében, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre vonzáskörzetében, az 51-es és az 510-es főúton, Dunaharaszti közelében.



Az M44-es autóúton, Tiszakürt térségében, a 49-es km-nél korábban kigyulladt egy kisteherautó a Békéscsaba felé vezető irányban. A külső sávot burkolatjavítás miatt várhatóan holnapig zárva tartják.



A 49-es főúton, Kocsord és Győrtelek között, burkolatjavítási munkálatokat végeznek. A 27-es és a 31-es km között a fél útpályát lezárták.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.