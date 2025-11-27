Menczer szerint Trump béketervet dolgoz ki, Brüsszel pedig háborús tervet készít

Világos, hogy mi történik, Donald Trump béketervet dolgoz ki, Brüsszel pedig háborús tervet készít, folytatni akarja a háborút; erre kiváló bizonyíték, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ma azt nyilatkozta, még évekig szeretnék finanszírozni a háborút - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón úgy folytatta: brüsszeli szempontból a probléma ott van, hogy nincs keretük a háború finanszírozására, és a tagállamoktól akarnak pénzt szerezni.

Bizonyítékként Ursula von der Leyennek a közelmúltban a miniszterelnököknek írt levelét hozta fel, amely szerint 135 milliárd eurót kérnek az eddigi 180 milliárd eurón felül.

Menczer Tamás közölte: a magyar miniszterelnök világossá tette, hogy nem küldi a magyarok pénzét a háborúba, "ezért van szükség egy bábkormányra, és itt jön a képbe a Tisza Párt, itt jön a képbe Magyar Péter, és így válik érthetővé az a brutális megszorítócsomag, amelyre a napokban derült fény".

A kommunikációs igazgató "a brutális baloldali megszorítócsomag" pontjai között említette a "Tisza-adót", azt, hogy aki bruttó 400 ezer forint felett keres havonta, magasabb adókulccsal adózna, a 20 százalékos nyugdíjadót, a családi kedvezmények súlyos megvágását, a társasági adó megduplázását, a 32 százalékos általános forgalmi adót a középkategóriás és annál nagyobb autókra, az "adót a kutyák és a macskák után".

Menczer Tamás kijelentette: minderre azért van szükség, azért akarja mindezt a Tisza Párt, mert a pénzt brüsszeli parancsra, Brüsszelen keresztül el kell juttatni Ukrajnába.