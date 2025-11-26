2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel Magyarországot

Szerbiát is egy vezeték látta el, aztán a szankciók miatt azon meg is szakadt a szállítás

MH/MTI
 2025. november 26. szerda. 9:38
Megosztás

Szerbia példája mutatja, milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel Magyarországot azzal, hogy a mostani két kőolajvezeték helyett csak egy lássa el hazánkat - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel Magyarországot
Szijjártó Péter: Szerbiát is egy vezeték látta el, aztán a szankciók miatt azon meg is szakadt a szállítás, ezért Szerbia nehéz helyzetbe került
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult volna Szerbiába, hogy a szomszédos ország példája mutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel Magyarországot azzal, hogy a mostani két kőolajvezeték helyett csak egy lássa el hazánkat.

„Szerbiát is egy vezeték látta el, aztán a szankciók miatt azon meg is szakadt a szállítás, ezért Szerbia nehéz helyzetbe került” - emlékeztetett.

„Mi, magyarok, természetesen segítünk Szerbiának, a szerb embereknek, a szerb gazdaságnak, ennek a segítségnek a részleteit tisztázzuk ma Belgrádban” - húzta alá.

„Ha egy csővezeték látja el az országot, nagyon könnyen kerülhet ilyen kiszolgáltatott helyzetbe. Ezért is megyünk ellene a brüsszeli törekvéseknek” - tette hozzá Szijjártó Péter.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink