Szerbia példája mutatja, milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel Magyarországot azzal, hogy a mostani két kőolajvezeték helyett csak egy lássa el hazánkat - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult volna Szerbiába, hogy a szomszédos ország példája mutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel Magyarországot azzal, hogy a mostani két kőolajvezeték helyett csak egy lássa el hazánkat.

„Szerbiát is egy vezeték látta el, aztán a szankciók miatt azon meg is szakadt a szállítás, ezért Szerbia nehéz helyzetbe került” - emlékeztetett.

„Mi, magyarok, természetesen segítünk Szerbiának, a szerb embereknek, a szerb gazdaságnak, ennek a segítségnek a részleteit tisztázzuk ma Belgrádban” - húzta alá.

„Ha egy csővezeték látja el az országot, nagyon könnyen kerülhet ilyen kiszolgáltatott helyzetbe. Ezért is megyünk ellene a brüsszeli törekvéseknek” - tette hozzá Szijjártó Péter.