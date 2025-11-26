Húsz ember ragadt egy óriáskeréken

A nyugat-japán Oszaka prefektúrájában a óriáskerék sürgősen megállt, ennek következtében az utasok fülbeikőjükben maradtak – írja az NHK.

Villámcsapás érte az óriáskerék szerkezetét, a tűzoltóság gyorsan megérkezett a helyszínre. A különleges csapatok kézzel kezdték forgatni a kereke, hogy mentsék az embereket. Ennek köszönhetően a legtöbb látogatót kitudták menteni. A többieket tűzlépcső segítségével hozták ki az óriáskerékből.