Krónika

Húsz ember ragadt egy óriáskeréken

Kilenc órát töltöttek a kabinjaikban

MH
 2025. november 26. szerda. 21:49
Oszakában, Japánban 20 ember ragadt egy óriáskeréken egy villámcsapás miatt.

Húsz ember ragadt egy óriáskeréken
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A nyugat-japán Oszaka prefektúrájában a óriáskerék sürgősen megállt, ennek következtében az utasok fülbeikőjükben maradtak – írja az NHK.

Villámcsapás érte az óriáskerék szerkezetét, a tűzoltóság gyorsan megérkezett a helyszínre. A különleges csapatok kézzel kezdték forgatni a kereke, hogy mentsék az embereket. Ennek köszönhetően a legtöbb látogatót kitudták menteni. A többieket tűzlépcső segítségével hozták ki az óriáskerékből.

