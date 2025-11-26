Hamburger elfogyasztásába halt bele egy férfi

Nemrég rögzítették az első olyan halálesetet, amelynek bizonyítottan a kullancscsípés által kiváltott húsallergia volt az oka.

„A Virginiai Egyetem Orvostudományi Karának kutatói megerősítették az első halálesetet, amelyet alfa-gal szindróma okozott: ez egy kullancscsípés által kiváltott húsallergia, amely egyre gyakrabban fordul elő az Egyesült Államokban” – olvasható a Rizikometer oldalán, amire a hazipatika.com hívta fel a figyelmet.

Az alfa-gal szindróma egy olyan ételallergia, amely akkor jelentkezik, amikor az immunrendszer allergénként azonosítja az emlősökben (szarvasmarha, sertés, kecske stb.) található galaktóz-alfa-1,3-galaktóz (alfa-gal) diszacharid molekulát. Ha egy kullancs ezen állatok vérét szívja, az alfa-gal bekerül a szervezetébe, majd egy későbbi csípés során a nyálával átadhatja a molekulát az embernek is, így érzékennyé téve az illetőt erre a cukormolekulára.

A most nyilvánosságra került eset 2024 nyarán történt. Egy amerikai férfi néhány órával egy marhahúsból készült hamburger elfogyasztása után összeesett, majd meghalt. Azt azonban csak mostanában sikerült megállapítani, hogy pontosan mi is okozta az érintett halálát – kezdetben csupán ”hirtelen megmagyarázhatatlan halál„-ként hivatkoztak rá.

Az áldozat feleségének kérésére további teszteket végeztek, és végül egy vérvizsgálattal kimutatták az alfa-gal érzékenységet, valamint halálos anafilaxiára utaló bio-markereket is azonosítottak. Az esetről tanulmány is készült. Platts-Mills alfa-gal szakértő az esettel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a marha-, sertés- vagy bárányhús fogyasztását követő 3-5 órában jelentkező súlyos hasi fájdalmak esetén fontos lenne gyanakodni egy esetleges anafilaxiás rohamra is.

Az alfa-gal szindróma jellemzően nem azonnal, hanem a kullancscsípést követően 1-3 hónapon belül alakul ki. Amikor viszont már kialakult a húsallergia, akkor a vörös hús fogyasztása rendkívül kellemetlen, akár életveszélyes következményekkel is járhat. A tünetek általában néhány órával az élelmiszer elfogyasztása után jelentkeznek, és a leggyakrabban az alábbiak lehetnek: