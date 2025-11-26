Krónika
Eső, hó és erős szél is előfordulhat
Általában borult lesz az ég, a nyugati tájakon fordulhatnak elő kisebb-nagyobb átmeneti szakadozások
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 9 fok között változik, a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb. Késő estére -1 és +6 fok közé csökken a hőmérséklet.
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az orvosmeteorológus szerint a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges.