Eső, hó és erős szél is előfordulhat

Általában borult lesz az ég, a nyugati tájakon fordulhatnak elő kisebb-nagyobb átmeneti szakadozások

 2025. november 26. szerda. 6:43
Frissítve: 2025. november 26. 9:30
A gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az eső mellett az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havas eső, hó is lehet. Az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon délnyugati szelet többfelé kísérik erős, kevés helyen viharos lökések - olvasható a HungaroMet szerdai előrejelzésében.

Eső, hó és erős szél is előfordulhat
Képünk illusztráció
Fotó: ANP via AFP/ANP MAG/Levin Den Boer

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 9 fok között változik, a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb. Késő estére -1 és +6 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az orvosmeteorológus szerint a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges.

