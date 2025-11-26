A Lángra kapott a bambuszállványzat

A rövid tájékoztatás szerint a három sérült közül kettőt súlyos, egy embert pedig stabil állapotban szállítottak kórházba a helyszínről. Több ember mentése még folyik, akik csapdába estek az épületben - közölte a rendőrség. A tűz a magas lakóépületeket körülvevő bambuszállványzaton át terjedt el rendkívül gyorsan. A helyszínen készült videókon látható, hogy a tűzoltók létráról vízzel oltják a lángokat.

A tűzoltóságot délután riasztották a tűzhöz, amelyet az 5-ös skálán a második legsúlyosabb, 4-es fokozatba soroltak. A hongkongi média hivatalosan meg nem erősített beszámolója szerint az egyik halálos áldozat egy tűzoltó volt. A Taj Po városrész Hongkong Új területeihez tartozik, és a város északi, magasabb részén fekszik, Sencsen mellett. Hongkongban a felújítás alatt álló épületeknél gyakran használnak bambuszállványzatot, bár a kormányzat idén bejelentette, hogy biztonsági okokból a közberuházásoknál elkezdik kivezetni ezt a technológiát.