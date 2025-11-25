Krónika
Szijjártó Péter: Románia az egyik legfontosabb együttműködési partnerünkké vált
Szomszédunk az energiaellátásunk szavatolásában vállal szerepet
Szijjártó Péter: Románia az egyik legfontosabb együttműködési partnerünkké vált az energiaellátás terén
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter elutazása előtt hozzátette: Kiállunk a nukleáris energia használata mellett és megnöveltük a gázvezetékrendszereinket összekötő interkonnektor kapacitását. Bárcsak minden szomszédunk így állna az energetikai együttműködéshez!