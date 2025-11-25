2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Szijjártó Péter: Románia az egyik legfontosabb együttműködési partnerünkké vált

Szomszédunk az energiaellátásunk szavatolásában vállal szerepet

MH
 2025. november 25. kedd. 8:28
"Kevesebbet beszélünk róla, mint az indokolt lenne: Románia az egyik legfontosabb együttműködési partnerünkké vált energiaellátásunk szavatolása tekintetében" - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter kedd hajnalban közösségi oldalán.

Szijjártó Péter: Románia az egyik legfontosabb együttműködési partnerünkké vált
Szijjártó Péter: Románia az egyik legfontosabb együttműködési partnerünkké vált az energiaellátás terén
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter elutazása előtt hozzátette: Kiállunk a nukleáris energia használata mellett és megnöveltük a gázvezetékrendszereinket összekötő interkonnektor kapacitását. Bárcsak minden szomszédunk így állna az energetikai együttműködéshez!

