Példátlan élelmiszerválság sújthatja Nigériát

Jövőre mintegy 35 millió embert sújthat példátlan súlyosságú élelemhiány Nigéria északi részén a dzsihadista erőszak fokozódása és az Egyesült Államok adta segélyek csökkenése miatt – figyelmeztetett kedden az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP).

A legnehezebb helyzet május és szeptember között, az aratás előtti időszakban állhat be, amikor az előző évben felhalmozott készletek megcsappannak.

Egy évtizede nem volt ilyen súlyos élelmezési válság Észak-Nigériában, ahol a falusi embereket érinti legsúlyosabban a probléma. Egyre ingatagabb a biztonsági helyzet a térségben, nő a dzsihadista támadások száma, és emiatt az éhínség várhatóan soha nem látott mértékben fog súlyosbodni – állt a szervezet közleményében.

Jelenleg csaknem hatmillió embert érint az élelemhiány a konfliktus sújtotta térségekben, vagyis az északkelet-nigériai Borno államban, illetve a szomszédos Adamawa és Yobe államban.

Az előrejelzések szerint Bornóban, a dzsihadista erőszakcselekmények epicentrumában nagyjából 15 ezer embert fenyeget a legsúlyosabb, 5-ös szintű élelembiztonsági válság, vagyis a katasztrofális éhínség – fejtette ki a WFP.

A 230 milliós Nigéria Afrika legnépesebb országa. Az északkeleti országrészben 2009 óta dúl dzsihadista lázadás, a konfliktusban több mint 40 ezer ember meghalt, és több mint kétmillióan kényszerültek elhagyni otthonukat. Idén az év eleje óta még intenzívebbé váltak az erőszakcselekmények. Az ország középső és északnyugati részén is több fegyveres csoport garázdálkodik, elrabolnak, illetve meggyilkolnak embereket.

A WFP arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) felszámolása következtében nehéz helyzetbe kerültek a humanitárius segélyprogramok.

Északkelet-Nigériában csaknem egymillió embert lát el élelemmel az ENSZ szakosított szervezete. A pénzügyi támogatások megvonása miatt azonban július óta szűkíteni kényszerültek ezeket a programokat, ami több mint 300 ezer gyereket érint – mutatott rá a WFP.