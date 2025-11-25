Nyugtalan ebeknek Beethoven dukál!

Egy megmentett kutya révén derült ki, hogy a házikedvenceink is szeretik a komolyzenét - sőt, a zongoramuzsika még a harci jószágokra is megnyugtatólag hat.

Hazavitt egy hároméves pitbull keveréket Serenity Strull, a BBC képszerkesztője, aztán kiszúrta, hogy Margot szorongással küzd - írja a hírügynökség. A szakember hamar rájött, hogy a jelenség kiváltó oka az, ha az ebet egyedül hagyják. Több kiképzővel és orvossal is konzultált, és számos nyugtató technikát kipróbált, de sikertelenül. Végül egy dolog működött: klasszikus zenét vagy más hangszeres számokat játszott Margot-nak - csupa olyat, amelyekben nem volt intenzív ütőhangszer.

A kutya mostanság ahelyett, hogy gazdája hiányának idején fel-alá járkálna és folyamatosan ugatna, békésen szunyókál, miközben a hangszórókból Brahms vagy Beethoven zenéje szól a háttérben. Voltak olyan esetek, amikor hajnali 4-ig nem értem haza, és ő csak alszik - közöltaa képszerkesztő.

A BBC szerint más tanulmányok is hasonló következtetésekre jutottak. A belfasti Queens Egyetem egyik vizsgálata háromféle hang hatását kereste a szabadban és a magánházakban élő kutyákra: a klasszikus zenét, a hangoskönyveket és a csendet. A viselkedésváltozások alapos megfigyelése után a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a klasszikus muzsika figyelemre méltó nyugtató hatással bír „akut stresszes helyzetekben”, például állatorvosi látogatás és hosszú autóút során.

Ugyanakkor nem minden klasszikus zenei stílus hatásos. A lassú tempójú (percenként 50-60 ütés vagy kevesebb), egyszerű kompozíciók a legjobbak, kevés vagy semmilyen ütőhangszeres elemmel. Kimutatták, hogy ez a kombináció csökkenti a kortizolszintet, azaz a stresszreakciót jelző hormont - azonban ennek a hatásnak a kiváltó oka kevésbé ismert.

Az állatok és az emberek hallásképessége veleszületetten eltérő. A kutyák tartománya körülbelül háromszorosa a miénknek.

A macskák még magasabb frekvenciákat is képesek érzékelni. Kevés tanulmány foglalkozott a zene cicákra gyakorolt ​​nyugtató hatásával, azonban egy tanulmány érdekes eredményre jutott. A kutatók tizenkét macskára helyeztek fejhallgatót, miközben ivartalanítás miatt altatásban voltak, és háromféle muzsikát játszottak le egymás után: Natalie Imbruglia Torn, Barber Adagio for Strings és az AC/DC Thunderstruck című számát. A klasszikus zene választása eredményezte a leglassabb légzésszámot, a legalacsonyabb pulzusszámot és a legnagyobb pupillatágulatot.