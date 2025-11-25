2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Ne dőljünk be a bántalmazónak!

Világnap a nők védelméért

MH/ MTI
 2025. november 25. kedd. 23:54
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a legfontosabb, amit tehetünk: nem dőlünk be a bántalmazók kétszínű szerepjátékának és kimondjuk az igazságot azok helyett, akiknek a hangját elnémították – közölte a kormányszóvivő kedden a Facebook-oldalán.

Ne dőljünk be a bántalmazónak!
A Nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a legfontosabb, hogy ne dőljünk be a bántalmazónak
Fotó: AFP/Connect Images/Copyright - [email protected]

Vitályos Eszter azt írta, hogy sok bántalmazott nő történetét hallgatta már végig, és újra meg újra ugyanaz a hideglelős minta rajzolódik ki, miszerint a bántalmazó két arcot visel: a külvilág felé elbűvölő, kedves, figyelmes, a „tökéletes férj”, aki mindenkit levesz a lábáról.

Mosoly, udvariasság, simulékony modor, a nagy színjáték, de a négy fal között lehull az álarc, ott bukkan elő az igazi arca: az érzelmi és verbális bántalmazás, a fenyegetések, a megalázás, a nő önbizalmának módszeres lerombolása – tette hozzá, azzal együtt, hogy a féltékenységből vagy kontrollvágyból fakadó dührohamok, repülnek a szavak, amelyek mélyebben vágnak bármilyen eszköznél.

Úgy folytatta, hogy vannak olyan otthonok, ahol olykor tényleg repül valami: a nadrágszíj, a könyv vagy előkerül a konyhakés.

„Ha a nő összeszedi erejét és elválik a bántalmazótól, akkor az elindítja a lejárató kampányt ellene. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a legfontosabb, amit tehetünk: nem dőlünk be a bántalmazók kétszínű szerepjátékának, és kimondjuk az igazságot azok helyett, akiknek a hangját elnémították” – fogalmazott a kormányszóvivő.

