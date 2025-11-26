Jó megoldás klímával fűteni télen?

A klímával való fűtésnek több előnye és hátránya is van. Érdemes mindent figyelembe venni.

Egyre többen döntenek úgy, hogy télen klímával fűtik be a lakást. Ez jó ötlet lehet, hiszen nagyon energiahatékony. A modern inverteres klímák hőszivattyúként működnek, így 1 kWh villamos energiából akár 3–5 kWh hőenergiát is képesek előállítani (COP/SCOP érték). Ez jelentősen olcsóbb lehet, mint a gáz- vagy villanyfűtés.

A klímák gyorsan reagálnak, és rövid idő alatt képesek felmelegíteni egy helyiséget. Ha jó a ház szigetelése, a klímával való fűtés az egyik legolcsóbb fűtési mód, különösen H-tarifával. A split klímák felszerelése olcsóbb és gyorsabb, mint mondjuk egy központi hőszivattyús rendszeré vagy egy gázkazán kiépítése. Mivel kevesebb energiát használ fel ugyanannyi hő előállításához, csökken a CO₂-kibocsátás (főleg, ha zöld áramot használsz).

Azonban vannak olyan elemek is, ami miatt megfontolandó, hogy ezt a fűtési formát választjuk-e. Bár a modern klímák -15 °C vagy akár -20 °C alatt is működnek, hatékonyságuk csökken. Ilyenkor a fogyasztás nő, és előfordulhat, hogy a teljesítmény kevés egy rosszul szigetelt épületben.

A beltéri és kültéri egység is ad ki zajt, bár ma már elég csendesek, de ha hálószobához vagy teraszhoz van közel, zavaró lehet.

A klíma csak ott fűt hatékonyan, ahol elhelyezik. Több szoba esetén több egységre lehet szükség.

A meleg levegőt fúvó üzemmód száríthatja a levegőt, ami egyeseknek kellemetlen lehet.

Mivel tisztán elektromos, áramszünetnél teljesen leáll. Rendszeres karbantartást igényel, hiszen a szűrők tisztítása és az évenkénti szerviz fontos a hatékony működéshez.

A klímával való fűtés akkor éri meg igazán, ha jól szigetelt a ház vagy lakás, nincs extrém téli hideg (vagy nem tart sokáig), megfelelő teljesítményű készüléket választunk és kihasználjuk az olcsóbb tarifákat.