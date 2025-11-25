Íme a tíz legveszélyesebb német város

Legyen szó politikai nyugtalanságról, természeti katasztrófákról vagy magas bűnözési rátáról: világszerte számos veszély leselkedik az utazókra. De még Németországon belül is jelentősek a különbségek – legalábbis a bejelentett bűncselekmények tekintetében.

A német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) a 2024-es bűnügyi statisztikákban több mint nyolcvan német várost vizsgált meg - írja a Bild. Mint a cikkből kiderül, a legmagasabb előfordulási arány Brémában figyelhető meg. A Hanza-városban körülbelül 15 424 regisztrált eset jut 100 000 lakosra. Frankfurt am Main a második helyen áll, körülbelül 14 600 bűncselekménnyel. Berlin a mögötte kullog körülbelül 14 252 esettel. Bremerhaven (13 717) és Hannover is jelentősen az átlag felett teljesít. A statisztikák másik végén Erlangen, Erfurt, Düsseldorf és Hagen áll. E településeken az előfordulási arány jelentősen az országos átlag alatt van.

A Bild szerint azonban a „veszélyes” jelző nem jelenti automatikusan azt, hogy nem kell biztonságban éreznünk magunkat bármelyik helyen - hanem inkább arról van szó, hogy hány bűncselekményt jelentettek be a lakosok és dolgoztak fel a hatóságok.