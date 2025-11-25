Hivatalosan is megkezdődött a karácsonyi időszak

Felállították az idei ország karácsonyfáját a Kossuth téren. A csaknem 23 méteres ezüstfenyő Ibrányból érkezett, és egy család több évtizedes gondoskodásának köszönhetően vált az ünnepi időszak központi jelképévé.

Hihetetlen, de máris elérkeztünk az év egyik legmeghittebb időszakához: vasárnap meggyújtjuk az adventi koszorú első gyertyáját, és a Kossuth téren felállított ország karácsonyfája is fénybe borítja a fővárost. Az ünnepi készülődés, a ragyogó fények és a karácsonyt megelőző várakozás mindannyiunkat átjár, az év ezen időszakában a közös pillanatoké és a meghittségé a főszerep.

Negyven évig nevelgették, most az ország karácsonyfája lett

A csaknem 23 méter magas fa Ibrányból érkezett Budapestre: vasárnap vágták ki, majd a Honvédség egy 40 tonnás szállítójárműve hozta a fővárosba, ahol a Parlament előtt kapta meg méltó helyét. A következő napokban ünnepi díszekkel és fényekkel teszik teljessé, hogy advent első vasárnapjára már teljes pompájában fogadja a látogatókat.

A fenyőt egy olyan család ajánlotta fel, amely közel négy évtizeden át gondozta saját kertjében. Elmondásuk szerint tavaly karácsonykor, unokáik javaslatára döntöttek úgy, hogy felkínálják az Országgyűlés Hivatalának – írja a Life.hu. Különös örömmel tölti el őket, hogy az egykor földlabdásan elültetett kis fa mára az ország karácsonyfájaként díszíti majd a Kossuth teret vízkeresztig.

New York már november közepe óta karácsonyi lázban ég

New Yorkban november 8-án szombaton állították fel a Rockefeller Center híres karácsonyfáját. Az impozáns, 23 méter magas norvég lucfenyő az Albany melletti East Greenbushból érkezett. A 11 tonnás fát platós teherautóval szállították Manhattanbe, ahol a Rockefeller Plaza előtt hatalmas tömeg várta. A fenyőfán több mint 50 ezer, energiahatékony LED-izzóval ragyog majd, a csúcsdísz pedig egy 400 kilogrammos Swarovski kristálycsillag lesz. A hivatalos gyertyagyújtásra december 3-án kerül sor, amelyet élőben közvetít a tévé.