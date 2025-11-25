2025. december 7., vasárnap

Előd

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Három nap után megfékezték a lajosmizsei tüzet

A csarnokban álló furgon üzemanyagtartálya felrobbant

MH/MTI
 2025. november 25. kedd. 17:41
Három nap után megfékezték a katasztrófavédelem munkatársai és az önkéntes tűzoltók azt a tüzet, amelyben 1400 szalmabála, több tonnányi takarmány, egy mezőgazdasági gép, egy furgon és egy homlokrakodó semmisült meg Lajosmizse és Örkény között egy 1400 négyzetméteres, fedett, csarnok jellegű épületben – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedden délután az MTI-t.

A katasztrófavédelem vasárnap tájékoztatott arról, hogy kigyulladt egy csarnok jellegű épület Lajosmizse és Örkény között
Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Kovács Andrea tűzoltó főhadnagy, Bács-Kiskun V

A vasárnap este fellobbant lángok megfékezésére hat település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóit vetették be. Az egységek hűtötték az épület tetőszerkezetét, és felügyelet mellett végleg leégették a bálákat.

A katasztrófavédelem vasárnap tájékoztatott arról, hogy kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy fedett, de oldalról nyitott, vasszerkezetű, csarnok jellegű épület Lajosmizse és Örkény között, az M5-ös autópálya 64-es kilométerének közelében.

A tűzben a csarnokban álló furgon üzemanyagtartálya felrobbant, és jelentős mennyiségű üzemanyag került a talajra. Az épület veszélyessé vált, ezért a tűzoltók távolsági tűzoltással dolgoztak.

A közelben álló egy mintegy 50-szer 100 méteres gabonatárolót a tűzoltók sikeresen megvédték a lángoktól – írták korábban.

