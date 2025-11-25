Elpusztult Gramma, a 141 éves galápagosi óriásteknős

Elpusztult a San Diegó-i állatkert legidősebb lakója, Gramma, a 141 éves galápagosi óriásteknős – jelentették be az állatkert illetékesei.

Gramma a galápagosi teknős, aki több mint egy évszázadon át figyelte a sziget változásait

Gramma csaknem száz évvel ezelőtt, 1930 táján érkezett az első galápagosi teknősök csoportjával San Diegóba a Bronx Állatkertből. Gondozói az „állatkert királynőjének” nevezték. Bár születésének pontos idejét nem tudták megállapítani, a szakértők szerint idén már 141 éves lehetett, előrehaladott kora miatt az utóbbi időkben sokat szenvedett fájó csontjaitól, ezért végül november 20-án elaltatták – írták a közleményben.

A közösségi médiában számos látogató búcsúzott Grammától, felelevenítve, hogy milyen örömet okozott nekik, mikor gyerekkorukban találkoztak vele az állatkertben.

A Galápagos-szigetről származó teknősök természetes élőhelyükön, a vadonban több mint száz évig élnek, fogságban azonban akár kétszer ennyi ideig is életben maradhatnak.

A legöregebb ismert galápagosi óriásteknős Harriet volt, ő 175 éves koráig élt az Ausztrálai Állatkertben. Az intézmény adatai szerint 1835-ben került el a Galápagos-szigetekről, amikor még csupán akkora volt, mint egy lapostányér, amiből arra következtettek, hogy valamikor 1830-ban kelhetett ki a tojásból, és 2006-ban pusztult el.

A galápagosi teknősöknek 15 alfaja származik a szigetekről, ezek közül három már kihalt. A többit a sérülékeny vagy súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolta a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN).

Az elmúlt évtizedekben jelentős erőfeszítések folytak a fennmaradt alfajok fogságban történő tenyésztésére, és a Galápagos Conservancy szerint 1965 óta több mint tízezer fiatal példányt engedtek vissza a vadonba.