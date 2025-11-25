2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Egy kétéves kislány sérült meg a Happy Meal menütől

A kisgyerek a McDonald's Happy Meal menüjéhez kapott vizéből kortyolt egyet

MH
 2025. november 25. kedd. 22:09
Megosztás

Kasselben, Németországban egy kétéves kislány égést szenvedett a száján, miután beleivott egy Happy Meal gyerekcsomagból származó üvegbe.

Egy kétéves kislány sérült meg a Happy Meal menütől
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A gyermek azonnal égő érzést érzett, elpirult, és fájdalmasan sírni kezdett. Az anya megpróbált segítséget kérni az étterem személyzetétől, de nem reagáltak azonnal, ezért mentőt hívott. A lányt kórházba vitték, ahol az orvosok szájüregben égési sérülést diagnosztizáltak - írja a The Sun.

A McDonald's megerősítette az eset tényét, és közölte, hogy teljes mértékben együttműködnek a nyomozással. A rendfenntartók büntetőeljárást indítottak, az üveg tartalmát vizsgálatra küldték, hogy megállapítsák a veszélyes folyadék eredetét. Az orvosok megjegyzik, hogy a gyermek csak egy szerencsés véletlen révén kerülte el a súlyosabb következményeket.

A hatóságok gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indítottak eljárást az ügyben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink