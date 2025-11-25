Egy kétéves kislány sérült meg a Happy Meal menütől

A gyermek azonnal égő érzést érzett, elpirult, és fájdalmasan sírni kezdett. Az anya megpróbált segítséget kérni az étterem személyzetétől, de nem reagáltak azonnal, ezért mentőt hívott. A lányt kórházba vitték, ahol az orvosok szájüregben égési sérülést diagnosztizáltak - írja a The Sun.

A McDonald's megerősítette az eset tényét, és közölte, hogy teljes mértékben együttműködnek a nyomozással. A rendfenntartók büntetőeljárást indítottak, az üveg tartalmát vizsgálatra küldték, hogy megállapítsák a veszélyes folyadék eredetét. Az orvosok megjegyzik, hogy a gyermek csak egy szerencsés véletlen révén kerülte el a súlyosabb következményeket.

A hatóságok gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indítottak eljárást az ügyben.