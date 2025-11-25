Balesetek és torlódások országszerte

Baleset történt az M5-M0 csomópontban. Az M5-ös autópálya, Budapest felé vezető oldaláról lehajtó ágon keresztbe fordult, bebicskázott egy kamion. A műszaki mentés idejére a forgalmat megállították. Aki teheti a csomóponton Pest felé túlhaladva a körforgalmakat használva tud felhajtani az M1 vagy az M3-as irányába. A megállított forgalom miatt torlódás alakult ki az M5-ös autópályán az M0-s csomópont előtt a Budapest felé vezető oldalon. A torlódásban több személyautó ütközött össze a 24-es km-nél. A belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta a 12 km-t.

Az M1-es autópályán (képünkön), a főváros felé vezető oldalon, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között a terelésben az erős forgalom miatt a Herceghalom-Zsámbék csomóponttól, szakaszosan lelassul a haladás, helyenként feltorlódnak a járművek, különösen a külső sávban. Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Leányfalu, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába is - Képünk illusztráció

Az M0-s autóút déli szektorában az M5-ös felé vezető oldalról, a 15-ös Halásztelek csomópont kihajtó ágán kigyulladt egy kisbusz. Az takarítási munkálatok idejére a forgalom útszűkület mellett halad. Torlódásra kell készülni.



Az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, a reggeli erős forgalom miatt szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni a 20-as és a 35-ös km között a főváros felé vezető oldalon.

Élénk a forgalom a főváros környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. Hatvan és Budapest között, különösen a mogyoródi szakasztól lassul le a kocsisor.

Egy személyautó és egy kamion ütközött össze Magyaralmás térségében a 81-es főúton. A 16-os km-nél a forgalom váltakozó irányban félpályán halad.



Az M44-es autóúton, Tiszakürt térségében, a 49-es km-nél korábban kigyulladt egy kisteherautó a Békéscsaba felé vezető irányban. A külső sávot burkolatjavítás miatt várhatóan holnapig (keddig) zárva tartják.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.