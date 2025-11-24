2025. december 7., vasárnap

Előd

Sérült élelmiszer-utalvány?

December 10-éig kicseréltetheti

MH/ MTI
 2025. november 24. hétfő. 18:14
A nyugdíjasok a sérült élelmiszer-utalványaikat az államkincstárnál, december 10-éig cseréltethetik ki – erről adott tájékoztatást Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán hétfőn közzétett videójában.

Sérült élelmiszer-utalvány?
Fontos dátum a nyugdíjasoknak: December 10-éig élhetnek a csere lehetőségével
Fotó: MH/BánTóthKata

„Fontos információ a nyugdíjasoknak! Meddig és mit kell tenniük azoknak, akiknek megsérült az élelmiszer-utalványuk? Nekik december 10-éig a Magyar Államkincstárhoz kell eljuttatniuk ezeket. Ha így tesznek, akkor biztosan időben megérkezik a sértetlen élelmiszer-utalványuk!” – mondta az államtitkár.

Közölte, így az utalványt a felhasználási idő végéig, december 31-éig le is tudják vásárolni a nyugdíjasok. Erről a pontos információkat a Magyar Államkincstár honlapján, a gyakran ismételt kérdések között találják.

Beszámolt arról, hogy a hétfő reggeli adatok szerint már több mint 50 milliárd forint értékben le is vásárolták az élelmiszer-utalványokat.

„Mindent megteszünk a nyugdíjasok anyagi biztonsága érdekében!” – hangsúlyozta Zsigó Róbert.

