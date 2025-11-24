Krónika
Sérült élelmiszer-utalvány?
December 10-éig kicseréltetheti
„Fontos információ a nyugdíjasoknak! Meddig és mit kell tenniük azoknak, akiknek megsérült az élelmiszer-utalványuk? Nekik december 10-éig a Magyar Államkincstárhoz kell eljuttatniuk ezeket. Ha így tesznek, akkor biztosan időben megérkezik a sértetlen élelmiszer-utalványuk!” – mondta az államtitkár.
Közölte, így az utalványt a felhasználási idő végéig, december 31-éig le is tudják vásárolni a nyugdíjasok. Erről a pontos információkat a Magyar Államkincstár honlapján, a gyakran ismételt kérdések között találják.
Beszámolt arról, hogy a hétfő reggeli adatok szerint már több mint 50 milliárd forint értékben le is vásárolták az élelmiszer-utalványokat.
„Mindent megteszünk a nyugdíjasok anyagi biztonsága érdekében!” – hangsúlyozta Zsigó Róbert.