Politikai beavatkozási kísérlet zajlik Brüsszelben Magyarországgal szemben

Az Európai Parlament néppárti és baloldali szövetsége a magyarországi politikai folyamatokba való totális beavatkozási vágyat érez, ezt nem is leplezik, és erre kell majd számítanunk a választásokig - jelentette ki László András hétfőn Strasbourgban.

A magyarországi jogállamisági helyzetet tárgyaló uniós parlamenti vitát követő nyilatkozatában a fideszes EP-képviselő elmondta: a plenáris vita "teljesen elszakadt a valóságtól", és szerinte a kedden szavazásra kerülő határozattervezet beavatkozási kísérlet Magyarország belügyeibe. László András szerint a dokumentum világos célja, hogy felfüggesszék Magyarország szavazati jogát a Tanácsban, ezzel akadályozva Budapest vétóját többek között Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban.

A képviselő úgy látja, a határozattervezet a Magyarországnak járó összes forrás befagyasztását is szorgalmazza, miközben arról is rendelkezne, hogy a visszatartott pénzekből az Európai Bizottság "további támogatást biztosítson baloldali NGO-knak és médiumoknak". A politikus ezt is politikai beavatkozási szándéknak nevezte, amelyet az Európai Néppárt, a szocialisták, a zöldek, a liberálisok és a szélsőbaloldaliak közösen képviselnek.

A képviselő szerint a Tisza párt támogatása nélkül sem a vita, sem a határozattal kapcsolatos szavazás nem kerülhetett volna napirendre. Úgy fogalmazott: a Tisza "kiszervezte" a szövegezést a lengyel liberálisoknak, a néppárt pedig a Magyarországot kritizáló felszólalásokat intézte. Szerinte ez "aligha leplezett kormányváltási szándék" az EP részéről a választások előtt.

László közölte: a Patrióták alternatív határozattervezetet nyújtottak be, amely rövidebb, tényszerűbb és a magyar álláspontot tükrözi. Bár várakozása szerint a baloldali-néppárti többség ezt is elutasítja majd, célja, hogy "másfajta információ is eljusson" az EP-képviselőkhöz. Hozzátette: a szakbizottsági szavazási arányokhoz hasonló megosztásra számít a plenáris voksoláson is, ahol szintén a baloldali frakciók és a Néppárt áll majd szemben a Patriotákkal, a konzervatívokkal és szuverenistákkal.