Negyven éves fa díszíti a Kossuth teret

Az ország karácsonyfáját állítják fel daruval a tűzoltók az Országház előtti Kossuth téren 2025. november 24-én. A 31 felajánlás közül az Országgyűlés Hivatala az ibrányi, hozzávetőleg 23 méter magas 40 esztendős ezüstfenyőt talált a legszebbnek

Az ország karácsonyfáját felajánló család elmondása szerint az unokák ötlete volt, hogy a negyven év alatt hatalmasra nőtt, udvaron álló fenyőt felajánlják az országnak. A nagyszülők nagy örömmel mondtak igent – hiszen milyen különleges érzés, hogy az évtizedekkel ezelőtt, még földlabdásan elültetett kis fa most Magyarország ünnepi szívdobbanásává válhat!

Idén is a honvédség és a katasztrófavédelem segítségével vágták ki az ország karácsonyfáját. A 23 méteres ezüstfenyővel vasárnap indultak el a szakemberek a Kossuth térre, ahova hétfő hajnalba érkeztek meg.