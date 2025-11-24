Krónika
Negyven éves fa díszíti a Kossuth teret
Megérkezett az ország fája
Az ország karácsonyfáját felajánló család elmondása szerint az unokák ötlete volt, hogy a negyven év alatt hatalmasra nőtt, udvaron álló fenyőt felajánlják az országnak. A nagyszülők nagy örömmel mondtak igent – hiszen milyen különleges érzés, hogy az évtizedekkel ezelőtt, még földlabdásan elültetett kis fa most Magyarország ünnepi szívdobbanásává válhat!
Idén is a honvédség és a katasztrófavédelem segítségével vágták ki az ország karácsonyfáját. A 23 méteres ezüstfenyővel vasárnap indultak el a szakemberek a Kossuth térre, ahova hétfő hajnalba érkeztek meg.