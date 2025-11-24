2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Megérkezett az ország fája

MH
 2025. november 24. hétfő. 14:01
Megérkezett Ibrányból az Ország Karácsonyfája.

Negyven éves fa díszíti a Kossuth teret
Az ország karácsonyfáját állítják fel daruval a tűzoltók az Országház előtti Kossuth téren 2025. november 24-én. A 31 felajánlás közül az Országgyűlés Hivatala az ibrányi, hozzávetőleg 23 méter magas 40 esztendős ezüstfenyőt talált a legszebbnek
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az ország karácsonyfáját felajánló család elmondása szerint az unokák ötlete volt, hogy a negyven év alatt hatalmasra nőtt, udvaron álló fenyőt felajánlják az országnak. A nagyszülők nagy örömmel mondtak igent – hiszen milyen különleges érzés, hogy az évtizedekkel ezelőtt, még földlabdásan elültetett kis fa most Magyarország ünnepi szívdobbanásává válhat!

Idén is a honvédség és a katasztrófavédelem segítségével vágták ki az ország karácsonyfáját. A 23 méteres ezüstfenyővel vasárnap indultak el a szakemberek a Kossuth térre, ahova hétfő hajnalba érkeztek meg.

