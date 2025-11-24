Meghalt a színész, akit Madonna is rajongásig szeretett

Udo Kier német színész és kultikus ikon, aki Andy Warholtól Lars von Trieren át Madonnáig számos alkotóval dolgozott együtt, vasárnap reggel hunyt el – közölte élettársa, Delbert McBride művész. 81 éves volt, írta a Variety .

Több mint 200 filmet felölelő életművéből a Warhollal való áttörést hozó együttműködések a legismertebbek. Kier a címszerepet játszotta az 1973-as „Flesh for Frankenstein” és az 1974-es „Blood for Dracula” című filmekben. A Paul Morrissey által rendezett és Warhol által producerelt alkotások a klasszikus hollywoodi szörnyfilmek felforgató, érzéki újragondolásai, Kier pedig egyszerre kísérteties és komikusan ügyetlen alakítást nyújtott bennük.

Ez a két film tette őt híressé, és Kier a következő két évtizedben Európában dolgozott, többek között a legendás író–rendező Rainer Werner Fassbinderrel együttműködve olyan filmekben, mint „Az állomásfőnök felesége”, „A harmadik nemzedék” és a „Lili Marleen.” Később a Berlini Filmfesztiválon találkozott a későbbi kétszeres Oscar-jelölt rendezővel, Gus Van Santtal, akinek Kier szerint az amerikai munkavállalási engedélyét és SAG-tagságát is köszönheti.

1991-ben Van Sant mutatta be Kier-t szélesebb amerikai közönségnek a „Otthon, Idaho” (My Own Private Idaho) című felnövéstörténeti drámájában, amely lazán Shakespeare IV. Henrik című művén alapul. Kier mellékszerepben tűnt fel, a főszereplő River Phoenix és Keanu Reeves mellett.

Ugyanebben az időszakban kezdődött Kier és Lars von Trier élethosszig tartó együttműködése is. A ’80-as évek végén készült „Epidemic” után Kier szerepelt az 1991-es „Európa” című filmben, majd von Trier hosszú életű horror-thriller sorozatának, a „The Kingdom”-nek több epizódjában is a ’90-es és 2000-es évek során. További közös filmjeik között található a „Hullámtörés” (Breaking the Waves), a „Táncos a sötétben” (Dancer in the Dark), a „Dogville”, a „Melankólia” és a „Nimfomániás: II. rész.”

Az 1990-es években Kier több hollywoodi nagyprodukcióban is mellékszerepet kapott, például az „Ace Ventura: Állati nyomozó”, az „Armageddon” és a „Penge” című filmekben. 1992-ben szerepelt Madonna „Sex” című könyvében, valamint az énekesnő „Erotica” és „Deeper and Deeper” című videóklipjeiben is.

Legutóbb Kier Kleber Mendonça Filho díjnyertes filmjében, a „The Secret Agent”-ben tűnt fel, amelyért Wagner Moura a legjobb színész díját nyerte el a 2025-ös Cannes-i Filmfesztiválon.

Udo Kierspe néven született a németországi Kölnben, egy olyan kórházban, amelyet éppen szövetséges bombázás ért. 18 évesen Londonba költözött, miután egy bárban találkozott Fassbinderrel.

„Tetszett a figyelem, így színész lettem” – mondta a Variety újságírójának, Peter Debruge-nak egy 2024-es interjúban. Évtizedeken át ingázott Európa és az Egyesült Államok között, majd Los Angelesben és Palm Springsben telepedett le, ahol egy egykori mid-century könyvtárépületben élt, és szenvedélyesen foglalkozott művészettel, építészettel és gyűjtéssel. Rendszeres vendége volt a Palm Springs-i Filmfesztiválnak, ahol rajongói szeretettel fogadták.