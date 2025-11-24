Krónika
Hétfő reggeli csúcs
Országszerte több baleset és torlódás is lassítja a forgalmat
Az M44-es autóúton, Tiszakürt térségében a 49-es km-nél korábban kigyulladt egy kisteherautó, a Békéscsaba felé vezető irányban. A pályazár megszűnt, de a külső sávot továbbra is zárva tartják.
Az 55-ös főúton, Baja és Pörböly között, a 110-es km-nél szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. Félpályás korlátozás van érvényben.
A szokásos erős hétfő reggeli forgalom tapasztalható országszerte a nagyobb várások térségében. A budapesti bevezető utakon is torlódás alakult ki, az M3-as autópályán, az M0-s autóúttól befelé, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztinál, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól és az M2-es autóúton Dunakeszitől.
A 830-as főúton, Veszprém északi elkerülő szakaszán, a 3-as km-nél egy műszaki hibás teherautó foglalja el a fél útpályát.
