Hétfő reggeli csúcs

Két baleset is történt az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Bag térségében a 42-es km-nél két személyautó ütközött össze. Egy sáv járható, közel 3 km-es a torlódás. Távolabb, Nyíregyháza térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 217-es km-nél még az éjszaka egy teherautó hajtott árokba. A műszaki mentését elkezdték a külső sáv zárása mellett.

A szokásos erős hétfő reggeli forgalom tapasztalható országszerte a nagyobb várások térségében. A budapesti bevezető utakon is torlódás alakult ki, az M3-as autópályán (képünkön), az M0-s autóúttól befelé, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztinál, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól és az M2-es autóúton Dunakeszitől

Az M44-es autóúton, Tiszakürt térségében a 49-es km-nél korábban kigyulladt egy kisteherautó, a Békéscsaba felé vezető irányban. A pályazár megszűnt, de a külső sávot továbbra is zárva tartják.



Az 55-ös főúton, Baja és Pörböly között, a 110-es km-nél szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. Félpályás korlátozás van érvényben.



A 830-as főúton, Veszprém északi elkerülő szakaszán, a 3-as km-nél egy műszaki hibás teherautó foglalja el a fél útpályát.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.