Krónika

Halálos közlekedési baleset történt Aszódon

Torlódásra kell számítani a környéken

MH/ MTI
 2025. november 24. hétfő. 19:02
Két személyautó ütközött Aszódon hétfőn, a vétlen jármű utasa meghalt – közölte Váraljai Anita, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

Tűzoltók egy összeroncsolódott személyautó mellett Aszódon 2025. november 24-én. A jármű összeütközött egy másik autóval a Hatvani úton, azaz a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében, a vétlen jármű utasa meghalt
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta: a karambol Aszódon, a Hatvani úton, azaz a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében történt. Két embert szabadítottak ki a járművekből a tűzoltók.

