Halálos közlekedési baleset történt Aszódon

Tűzoltók egy összeroncsolódott személyautó mellett Aszódon 2025. november 24-én. A jármű összeütközött egy másik autóval a Hatvani úton, azaz a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében, a vétlen jármű utasa meghalt

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta: a karambol Aszódon, a Hatvani úton, azaz a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében történt. Két embert szabadítottak ki a járművekből a tűzoltók.