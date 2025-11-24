Élénk szél, napsütés, havazás, de még ónos eső is lehet

Többórás napsütésnek a délkeleti, keleti országrészben, illetve esetleg északnyugaton van nagyobb esélye. Az északkeleti tájakon a déli óráktól havazás előfordulhat - kiemelten, legtovább a határ mentén -, melyet arrafelé este vegyes halmazállapot, akár átmeneti ónos eső, majd eső vált. Estétől a középső országrészben is egyre többfelé elered az eső. A déli szél többfelé élénk, helyenként erős lesz - olvasható a HungaroMet hétfői előrejelzésében.

A csúcsérték általában 2 és 8 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében fagypont közeli maximumokra lehet számítani. Késő este -1, +8 fok közötti értékekre lehet számítani, de fokozatosan enyhül az idő.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat.

Az orvosmeteorológus szerint többeknél tapasztalható ingerlékenység, sértődékenység, hamarabb kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható.