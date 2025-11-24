Krónika
Élénk szél, napsütés, havazás, de még ónos eső is lehet
Egyre több felhő képződik felettünk, és délutánig mindenhol záródik a felhőtakaró
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Tauseef Mustafa
A csúcsérték általában 2 és 8 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében fagypont közeli maximumokra lehet számítani. Késő este -1, +8 fok közötti értékekre lehet számítani, de fokozatosan enyhül az idő.
Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat.
Az orvosmeteorológus szerint többeknél tapasztalható ingerlékenység, sértődékenység, hamarabb kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható.