Tízezer éve szunnyadó vulkán tört ki

Etiópia északkeleti részén kitört a Hayli Gubbi vulkán, amely több mint 10 ezer éve szunnyadt.

A Hayli Gubbi az Afar régió hegységének része, és mintegy 15 km-re délkeletre fekszik az aktív Ertale vulkántól.

A kitörés november 23-án, vasárnap 08:30-kor kezdődött, ennek eredményeként egy körülbelül 10-15 km magas hamuoszlop emelkedett az égbe. A szemtanúk szerint a robbanás rendkívül erős volt mind erős, mind zajszint tekintetében, számol be a VolcanoDiscovery.

Simon Karn vulkanológus azt állítja, hogy Hayli Gubbi történetében nincs kitörésre utaló bizonyíték. Ez az egész holocén korszakra igaz, amely több mint 11 ezer évvel ezelőtt kezdődött.