Krónika
Tízezer éve szunnyadó vulkán tört ki
Etiópiában kitört a Hayli Gubbi vulkán
Az etiópiai Hayli Gubbi vulkán felébredt (képünk iillusztráció)
Fotó: AFP/Anadolu/Adi Prima
A Hayli Gubbi az Afar régió hegységének része, és mintegy 15 km-re délkeletre fekszik az aktív Ertale vulkántól.
A kitörés november 23-án, vasárnap 08:30-kor kezdődött, ennek eredményeként egy körülbelül 10-15 km magas hamuoszlop emelkedett az égbe. A szemtanúk szerint a robbanás rendkívül erős volt mind erős, mind zajszint tekintetében, számol be a VolcanoDiscovery.
Simon Karn vulkanológus azt állítja, hogy Hayli Gubbi történetében nincs kitörésre utaló bizonyíték. Ez az egész holocén korszakra igaz, amely több mint 11 ezer évvel ezelőtt kezdődött.