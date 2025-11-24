2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Égett egy csarnok jellegű mezőgazdasági épület

Lajosmizse és Örkény között, egy tanyára vonultak a lánglovagok

MH/MTI
 2025. november 24. hétfő. 6:53
Frissítve: 2025. november 24. 10:54
Megosztás

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy fedett, de oldalról nyitott vasszerkezetű, csarnok jellegű épület Lajosmizse és Örkény között, az M5-ös autópálya 64-es kilométerének közelében vasárnap éjjel - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Égett egy csarnok jellegű mezőgazdasági épület
A helyszínre önkormányzati és hivatásos egységek is kivonultak, több vízszállító támogatta a munkájukat (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Luis Robayo

Az épületben nagyjából 1000-1500 szalmabála ég, megsemmisült egy homlokrakodó, egy furgon és egy mezőgazdasági gép. A furgon üzemanyagtartálya felrobbant, és jelentős mennyiségű hajtóanyag került a talajra. Az épület veszélyessé vált, ezért a tűzoltók távolsági tűzoltással dolgoztak.

A közelben áll egy mintegy 50-szer 100 méteres másik tároló, abban gabonát tárolnak, ezt a tűzoltók védik a tűztől. Egy további, állatok tartására szolgáló csarnokra a tűz nem jelent veszélyt.

A helyszínen önkormányzati és hivatásos egységek is dolgoztak, több vízszállító támogatta a munkájukat. A rajok két oldalról, több vízsugárral oltották a lángokat és védték az épületeket.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink