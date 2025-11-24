Égett egy csarnok jellegű mezőgazdasági épület

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy fedett, de oldalról nyitott vasszerkezetű, csarnok jellegű épület Lajosmizse és Örkény között, az M5-ös autópálya 64-es kilométerének közelében vasárnap éjjel - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

A helyszínre önkormányzati és hivatásos egységek is kivonultak, több vízszállító támogatta a munkájukat (képünk illusztráció)

Az épületben nagyjából 1000-1500 szalmabála ég, megsemmisült egy homlokrakodó, egy furgon és egy mezőgazdasági gép. A furgon üzemanyagtartálya felrobbant, és jelentős mennyiségű hajtóanyag került a talajra. Az épület veszélyessé vált, ezért a tűzoltók távolsági tűzoltással dolgoztak.

A közelben áll egy mintegy 50-szer 100 méteres másik tároló, abban gabonát tárolnak, ezt a tűzoltók védik a tűztől. Egy további, állatok tartására szolgáló csarnokra a tűz nem jelent veszélyt.

A helyszínen önkormányzati és hivatásos egységek is dolgoztak, több vízszállító támogatta a munkájukat. A rajok két oldalról, több vízsugárral oltották a lángokat és védték az épületeket.