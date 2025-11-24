Krónika
Égett egy csarnok jellegű mezőgazdasági épület
Lajosmizse és Örkény között, egy tanyára vonultak a lánglovagok
Az épületben nagyjából 1000-1500 szalmabála ég, megsemmisült egy homlokrakodó, egy furgon és egy mezőgazdasági gép. A furgon üzemanyagtartálya felrobbant, és jelentős mennyiségű hajtóanyag került a talajra. Az épület veszélyessé vált, ezért a tűzoltók távolsági tűzoltással dolgoztak.
A közelben áll egy mintegy 50-szer 100 méteres másik tároló, abban gabonát tárolnak, ezt a tűzoltók védik a tűztől. Egy további, állatok tartására szolgáló csarnokra a tűz nem jelent veszélyt.
A helyszínen önkormányzati és hivatásos egységek is dolgoztak, több vízszállító támogatta a munkájukat. A rajok két oldalról, több vízsugárral oltották a lángokat és védték az épületeket.