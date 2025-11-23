Torlódás az M1-es autópályán

Az M1-es autópályán egy kamion lehajtott a padkára és megsüllyedt a Concó pihenőhely közelében. A 96-os km-nél a forgalom csak egy sávon halad a Budapest felé vezető oldalon.

Szalagkorlát javítási munkálatok miatt lezárták az átterelt belső sávot az M1-es autópályán a 54-es és a 19-es km között. A Budapest felé vezető oldalon, ezért csak a külső sáv használható Tatabánya és Biatorbágy között. Közepes a forgalom, ennek köszönhetően nincsen fennakadás.

