Krónika

Torlódás az M1-es autópályán

A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményt tett közzé az Útinform

MH
 2025. november 23. vasárnap. 8:31
Frissítve: 2025. november 23. 8:47
Az M1-es autópályán egy kamion lehajtott a padkára és megsüllyedt a Concó pihenőhely közelében. A 96-os km-nél a forgalom csak egy sávon halad a Budapest felé vezető oldalon.

Szalagkorlát javítási munkálatok miatt lezárták az átterelt belső sávot az M1-es autópályán a 54-es és a 19-es km között. A Budapest felé vezető oldalon, ezért csak a külső sáv használható Tatabánya és Biatorbágy között. Közepes a forgalom, ennek köszönhetően nincsen fennakadás.

