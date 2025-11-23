2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Sokkos éj egy román vonaton

Nem csak a kalauz jött az utashoz, hanem a bogarak is

 2025. november 23. vasárnap. 23:27
Kellemesnek még véletlenül sem nevezhető élményben volt része egy nőnek a román vasutakon.

Sokkos éj egy román vonaton
Életkép egy pályaudvarról
Fotó: AFP/Hans Lucas/ean-Michel Delage

Nemrég jelentette be a folyamatosan a csőd szélén táncoló CFR állami vasúttársaság, hogy december közepétől, az új menetrend bevezetésével drágítja a jegyeket - írja a kolozsvári Főtér. Ebben az amúgy sem túl rózsás helyzetben érkezett a hír, mi szerint egy nőt annyira összecsíptek a poloskák egy utazás során, hogy orvosi ellátásra volt szüksége. A 24 éves hölgy a Bukarest és Máramarossziget között közlekedő vonaton utazott hálókocsiban. Az ágy azonban tele volt poloskákkal, amelyek összecsípték a kezét, lábát és más testrészeit.

A nő családja szerint a csípések elfertőződtek és annyira erős allergiás reakciót váltottak ki a szervezetében, hogy kórházi ellátásra volt szüksége. A nő anyja, aki közzétette a történteket, panaszt tett a CFR-nél. A vasúttársaság még nem reagált az incidensre. A szóban forgó járatra amúgy számtalanszor panaszkodnak az utasok, lévén gyakran jelentős késéssel, 12 óra alatt teszi meg a több mint hatszáz kilométeres távolságot.

