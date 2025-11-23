Semjén Zsolt: A templom a keresztény civilizáció iránytűje

A templom az élő hit helye, de a nem vallásos emberek számára is keresztény civilizáció jelképe, iránytűje, "felkiáltójele" - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vasárnap Hajdúdorogon, a 320 millió forint kormányzati és egyházi forrásból megújult görögkatolikus székesegyház megáldását követő köszöntőjében.

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája (k) megáldja a megújult hajdúdorogi görögkatolikus székesegyházat, jobbról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2025. november 23-án. A görögkatolikus püspöki széktemplomot 320 millió forint kormányzati és egyházi forrásból újították fel

Kiemelte: a kormány teljesítette vállalását, és valamennyi történelmi egyház, köztük a görögkatolikusok püspöki széktemplomát felújította.

Semjén Zsolt elmondta azt is, hogy a Kárpát-medencében felújítottak háromezernyolcszáz templomot, felépítettek kétszáz újat és egyikből " sem lesz se mecset, se bevásárlóközpont". Felújítottak továbbá kétezerkétszáz plébániát és parókiát, négyszáz iskolát és négyszáz óvodát, amiből kétszáz vadonatúj - jelezte a politikus.

Hozzátette: az állami iskolákban minden második gyerek hit- és erkölcstant tanul állami finanszírozással, ha ehhez hozzászámolják az egyházi iskolákban eleve hittant tanulókat, akkor elmondható, hogy ma Magyarországon milliónyi gyerek részesülhet államilag finanszírozott módon hitoktatásban és több százezer gyerek járhat egyházi iskolába.

"Ma Magyarországon a közoktatás húsz százaléka egyházi, a felsőoktatás tíz százaléka egyházi, a szociális ellátásnak több mint 50 százaléka egyházi, a gyerekvédelemben a nevelőszülői hálózatnak pedig 98 százaléka egyházi" - mondta a miniszterelnök-helyettes. Hozzátette: ez mutatja, milyen szerepe van az egyházi intézményeknek a magyar társadalomban, és mutatja az állampolgárok bizalmát az egyházi intézményekben.

"Együtt vagyunk állam és egyház, mert egyszerre vagyunk polgárai a hazánknak, és tagjai az egyházunknak" - hangoztatta Semjén Zsolt.

A kisebbik kormánypárt elnöke a templomok felújításával kapcsolatban azt mondta, a műemléki megőrzésük túl azon, hogy a híveknek szakrális hely, a kulturális értékeket gyarapítja, és hozzájárul az identitás megőrzéséhez.

Semjén Zsolt szimbolikusnak nevezte, ahogy "Hajdúdorogon szoros egységben van a város és a templom élete".

A politikus szerint ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a mai Európai Unióban "keresztény identitásunk támadás alatt van". Különösen fontosnak nevezte, hogy magyar és európai identitásunk védelmében "kiálljunk a kereszténység mellett, megújítsuk templomainkat, amelyek iránytűk és felkiáltójelek". Hozzátette: ilyen támadás ma a mainstream ideológiában keresztény gyökereink megtagadása, és az iszlám inváziónak való behódolás.

Fontos tudatosítani, hogy keresztény civilizációnk alapját jelentő személy fogalma - amin az emberi jogok alapulnak - a keresztény teológiából ered - mondta Semjén Zsolt.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita a székesegyház megáldásakor azt mondta, a "gyermekeket be kell vezetni a templomba, hogy iránytű és útmutató legyen". Az egyház egységben van Istennel - mondta a metropolita, aki beszédében az egyházat Krisztus titokzatos testének nevezte.

Szavai szerint akkor lesz a templom élő, ha "a mi életünk is templommá válik". Kocsis Fülöp a székesegyház megáldásakor felidézte a hajdúdorogi görögkatolikusok történetét, akik "példaképei a görögkatolikusoknak az egész Kárpát-medencében".

Hajdúdorog görögkatolikus temploma, a főegyházmegye első székesegyháza több mint egy évig tartó, átfogó felújítás után várja a híveket, akik vasárnap körmenettel tisztelegtek templomuk előtt.