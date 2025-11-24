Számos, Oroszország által „barátságtalannak” tartott ország magánjelleggel javaslatokat tett a gazdasági együttműködés javítására a G20-csúcstalálkozó során – idézte Makszim Oreskint, a Kreml tanácsadóját, az orosz delegáció vezetőjét az oroszhirek.hu . A csúcstalálkozón a világ 20 legnagyobb gazdaságát képviselő vezetők gyűltek össze a hétvégén Johannesburgban, Dél-Afrikában.

Oroszországgal barátságtalan országok tettek javaslatot a gazdasági együttműködésre a G20-csúcson - Képünkön a G20-csúcstalálkozó megnyitó ünnepsége Johannesburgban, Dél-Afrikában

„Számos, általunk barátságtalannak tartott ország konkrét együttműködési javaslatokkal fordult hozzánk – arról, hogyan lehetne javítani a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal és közös projekteket megvalósítani” – mondta Oreskin sajtótájékoztatón.

Hozzátette, hogy nem fogja részletezni, mely országok tettek ajánlatot, „hogy kollégáik később ne érezzék magukat sértve”.

A Kreml tanácsadója, aki korábban Oroszország gazdasági fejlesztési minisztere volt, elmondta, hogy több országgal is konstruktív megbeszélésekre került sor.

Számos nyugati ország megszakította vagy korlátozta a Moszkvával folytatott gazdasági együttműködést, és széles körű szankciókat vezetett be Oroszország ellen az ukrajnai konfliktus 2022-es eszkalációja után. A Kreml szerint az ország azóta alkalmazkodott a korlátozásokhoz, és azoknak köszönhetően még ellenállóbbá vált.

2022-ben Oroszország hivatalosan „barátságtalan államoknak” minősítette több tucat nyugati országot, azzal vádolva őket, hogy ellenséges cselekményeket hajtanak végre orosz állampolgárok és vállalatok ellen. A minősítés diplomáciai korlátozásokat tesz lehetővé, és fokozott ellenőrzést és különleges jóváhagyási követelményeket von maga után az érintett országokból származó vállalkozások számára.