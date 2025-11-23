Nem félni kell, hanem inni!

Ritkán számol be a román rendőrség annyira részeg gépkocsivezetőről, mint akit a minap kapcsoltak le.

Rrutinellenőrzésre állított meg egy férfit a román rendőrség Küküllőváron - írja a Főtér. A gépkocsi vezetőjét alkoholszondával is tesztelni akarták, ám a 43 éves, Maros megye, ádámosi polgár azonban megtagadta, hogy belefújjon a készülékbe. Így jobb haján bekísérték a legközelebbi kórházba az ilyenkor törvény által előírt vérvizsgálatra.

A laborvizsgálat eredménye megdöbbentő volt, a férfi vérében 2,93 g/l-es alkoholszintet mutattak ki. Ekkora mérték egyébként már az alkoholkóma határa. A hatályos törvények szerint 0,8 g/l-es érték fölötti mutató már nem kihágásnak, hanem bűncselekménynek minősül - ezért a férfit őrizetbe vették és bíróság elé állítják.