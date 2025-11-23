Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék egy korrupt rezsim finanszírozására - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének béketerve óriási lehetőség arra, hogy véget érjen az orosz-ukrán háború, és végre megszűnjön az európai és benne a magyar gazdaságot is komolyan korlátozó háborús környezet, ezért az emberiesség, valamint a józan ész talaján állva minden európai politikai vezetőnek támogatni kellene azt. A miniszter közölte, a két héttel ezelőtti washingtoni magyar-amerikai találkozó óta, amelyen Donald Trump és Orbán Viktor az ukrajnai béketeremtés lehetőségeiről is tárgyalt, pontosan az történik, mint amit az amerikai elnök mondott a magyar miniszterelnöknek, miszerint nem adja fel a béketörekvéseket, továbbra is mindent megtesz, hogy visszatérhessen a béke Közép-Európába, és véget érjen a lassan négy éve folyó értelmetlen öldöklés.

"Donald Trump békeerőfeszítéseket tesz, mi, magyarok azt támogatjuk, a brüsszeliek, a nyugat-európaiak pedig próbálják azt aláásni" - tette hozzá.

A miniszter kiemelte, világosan látszik a különbség az Egyesült Államok kormánya, valamint Brüsszel és a nyugat-európai kormányok között: az Egyesült Államok kormánya a valóságból indul ki, a józan észen alapuló politikai stratégiát folytat, meg akarja szüntetni a háborút, Brüsszelben viszont "őrültek háza" van, a nyugat-európai politikusok között egyfajta "őrült háborús pszichózis, őrült háborús hangulat jött létre" és folytatni akarják a háborút.

Megjegyezte, az ukránoknak, az ukránok vezetőjének nyilván lehetősége van úgy dönteni, hogy tovább fognak harcolni akár az utolsó ukrán katonáig, az utolsó ukrán emberig is, de reményét fejezte ki, sikeresek lesznek az amerikaiak és az ukránok közötti egyeztetések, ennek nyomán létrejön az amerikai-orosz békecsúcs, és "nincs kérdés, hogy ez Budapesten lesz".

"Amikor az amerikaiak és az oroszok is meg tudnak állapodni, a háború véget ér, nem lesz több halott, az emberek megmenekülnek, újjá lehet építeni a lerombolt országot, és az emberek, akik eddig szenvedtek, új életet kezdhetnek, az európai gazdaság pedig fellélegezhet" - sorolta.

Ha ez a béketerv elbukik, újabb tízezrek fognak meghalni a frontvonalon teljesen értelmetlenül - hívta fel a figyelmet.

Szijjártó Péter úgy vélte, a csatatéren nem várható jelentős változás, mert gyakorlatilag három és fél éve ugyanaz zajlik, az oroszok mennek előre, az ukránok területet veszítenek, és jön a tél, amely elképesztő megpróbáltatásokat jelent az ukrán embereknek, a harcoló felek kölcsönösen támadják egymás energetikai rendszereit, az Európai Unió az európai emberek pénzéből újabb 100 milliárd eurót küld Ukrajnának.

Semmi értelme nincs, hogy újabb tízezrek haljanak meg, újabb százezreknek kelljen menekülniük, újabb pusztítás, újabb szenvedés jöjjön, az európaiak meg ezt még ki is fizessék - mondta.

Megítélése szerint e háborúnak minden egyes napja, minden egyes órája és minden egyes perce óriási eszkalációs kockázatot jelent, kockázatot az európai és benne Magyarország biztonságára is.

Ha ez a háború eszkalálódik, ha közvetlen összecsapás lenne a NATO és Oroszország között, az azonnal egy harmadik világháborúba torkollna, amely nukleáris háború lenne, azt pedig nem lehet túlélni - fogalmazott, rámutatva, hogy amennyiben az ukránok elfogadják az amerikaiak béketervét, ezt a kockázatot is meg lehetne szüntetni.

Szijjártó Péter kiért rá, a béketerv azért is a józan észen alapul, mert olyan jövőbeli megoldásokkal számol, amelyek nem a világ blokkosodásának irányába mutatnak, nem szankciókról, ellenségeskedésről, mesterséges akadályokról szólna a nemzetközi politika és gazdaság, hanem a világ és benne az európai gazdaságok számára is új lehetőségeket nyújtó együttműködést vázol fel.

Európában hosszú távon biztonságról, biztonsági architektúráról Oroszország figyelmen kívül hagyásával beszélni nem lehet - jelentette ki, hozzáfűzve, Oroszország a világ legnagyobb területű országa, nukleáris hatalom, "bolondságot beszél", aki azt mondja, nélkülük meg lehet tervezni az európai biztonság jövőjét.

A miniszter kijelentette, amíg Magyarországon nemzeti kormány van, "addig mi nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék egy korrupt rezsim finanszírozására".

"Nem véletlenül akarnak minket a brüsszeliek eltakarítani az útból, nem véletlenül akarnak egy bábkormányt a helyünkre ültetni, nem véletlenül akarnak egy olyan kormányt, amelynek vezetője a markukban van, hiszen pontosan tudják, ha ilyen kormány lenne, akkor Magyarország hozzájárulna ahhoz, hogy a magyarok pénzét is elküldjék Ukrajnába" - hangoztatta.