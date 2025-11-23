Krónika
Hófúvás miatt adtak ki riasztást
Délelőtt nyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet
Vezessenek óvatosan, vasárnap az erős szél miatti hófúvás lassíthatja a forgalmat
Fotó: MH archív/Béli Balázs
Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet, ezért az ország északnyugati részén hófúvás miatt riasztás van érvényben. A hőmérséklet csúcsértéke -2 és +4 fok között valószínű.
Késő estére általában -5 és +1 közé hűl le a levegő, de a derült, hóval borított tájakon ennél hidegebb is előfordulhat.
A hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.