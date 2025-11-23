2025. december 7., vasárnap

Előd

Hófúvás miatt adtak ki riasztást

Délelőtt nyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet

 2025. november 23. vasárnap. 9:09
Az esti órákra a Dunántúlon többfelé ki is derülhet az ég, míg a Dunától keletre nagyrészt borult marad az idő. Az északkeleti megyékben időszakos gyengülő havazás, hószállingózás még előfordulhat - olvasható a HungaroMet vasárnapi előrejelzésében.

Vezessenek óvatosan, vasárnap az erős szél miatti hófúvás lassíthatja a forgalmat
Fotó: MH archív/Béli Balázs

Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet, ezért az ország északnyugati részén hófúvás miatt riasztás van érvényben. A hőmérséklet csúcsértéke -2 és +4 fok között valószínű.

Késő estére általában -5 és +1 közé hűl le a levegő, de a derült, hóval borított tájakon ennél hidegebb is előfordulhat.

A hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.

