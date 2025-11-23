Hófúvás miatt adtak ki riasztást

Az esti órákra a Dunántúlon többfelé ki is derülhet az ég, míg a Dunától keletre nagyrészt borult marad az idő. Az északkeleti megyékben időszakos gyengülő havazás, hószállingózás még előfordulhat - olvasható a HungaroMet vasárnapi előrejelzésében.

Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet, ezért az ország északnyugati részén hófúvás miatt riasztás van érvényben. A hőmérséklet csúcsértéke -2 és +4 fok között valószínű.

Késő estére általában -5 és +1 közé hűl le a levegő, de a derült, hóval borított tájakon ennél hidegebb is előfordulhat.

A hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.