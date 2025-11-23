Görögbe' sem veszélytelenek a medvék

Egyre több medvetámadásról érkeznek jelentések északnyugat-görögországi falvakból. Októberben már több településen is a házak közelében tűntek fel a vadállatok, sőt, a barnamedvéken kívül farkasokat is láttak a lakosok - írja a Szabad Magyar Szó. A kisebb településeken októberben több alkalommal is ragadozókat figyeltek meg. Egy gazda három juhát, mások pedig csirkéket és malacokat veszítettek el, ezért egyre többen kénytelenek a jószágot a házak mellett tartani. A hatóságok eddig három medvét lőttek ki, de egyelőre ez kevésnek tűnik.

A tanulmányok szerint a görögországi állomány az 1990-es évek óta mintegy négyszeresére nőtt, így ma körülbelül kilencszáz példány él az északi erdőégekben. A farkasok az elmúlt időszakban pedig olyan térségekben is megjelentek, ahol korábban évtizedekig nem fordultak elő. Így már látták őket Athén külvárosaiban és a Peloponnészoszon is.