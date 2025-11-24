2025. december 7., vasárnap

Krónika

Ezt egyetlen bagós sem tenné ki - a teraszára

Amikor „már nem" a megélhetés a legfontosabb

 2025. november 24. hétfő. 5:59
Furcsa ügybe keveredett egy férfi Bécsben - pedig csak a saját teraszán dohányzott.

Ezt egyetlen bagós sem tenné ki - a teraszára
Fotó: AFP/Connect Images/Eugenio Marongiu

Egy Bécsben élő férfinak mintegy 13 000 eurós (durván 5,15 millió forintos) bírósági költséget kell fizetnie, és szigorúan meghatározott dohányzási időbeosztást kell betartania a saját teraszán, miután a szomszédja beperelte a füst és a zaj miatt - írja a Szabad Magyar Szó. Mint olvasható, a lakók közötti vita hónapokkal ezelőtt bontakozott ki. Danijel (42) kétgyermekes apa, munka után cigarettázott a teraszán, ami a felette lakó szomszédját zavarta.

Annak ellenére, hogy a helyszíni vizsgálat során nem állapították meg a zaklatást, a floridsdorfi kerületi bíróság a panaszos nő javára ítélt, és Danijel kapott egy pontos időbeosztást, amikor dohányozhat. E szerint áprilistól októberig 6–8, 10–12, 15–18 és 20–22, míg novembertől áprilisig 8–9, 13–14 és 19–20 óra között gyújthat rá. Ha ezt megszegi, ismét fizetnie kell.

