Bujkál a Glastonbury jegycsaló

Miles Hart arról híresült, hogy bármit meg tud szerezni - aztán befutott a feketeleves. Egyes hírek szerint az ügynek magyar elszenvedői is voltak szép számmal...

Amit ritkán mutatnak meg - tájkép a találkozó után - nagyjából a gazember is efféle állapotokat hagyott maga után

Meglepően részletes portrét közölt a BBC a világszerte „elhíresült" Glastonbury jegycsalóról, azaz Miles Hartról. Mint az anyagban olvasható, az utóbbi időben elérhetetlenné vált fiatalember alapvetően azoknak kínálta „termékeit", azaz a sima és vendéglátói, továbbá VIP Access All Areas belépőket, akik bármi okból lemaradtak a hivatalos értékesítési kampányokról. A férfi azt állította, kiváltságos hozzáférése van a tikettekhez, lévén a fesztivál helyszínéhez közeli földterület a családja tulajdonában áll. A mese részeként máskor arról beszélt, hogy egy, a rendezvényen részt vevő céggel dolgozott, s innét jutott a lehetőséghez.

Néhány éven belül az eladásai globálissá váltak, ami révén durván egy millió fontot, azaz 436 millió forintot szedett össze. Azonban 2024-ben kiderült, hogy az általa árusított jegyek hamisítványok, így a most 27 éves Miles eltűnt követői szeme elől.

A Glastonbury tikettje a világ egyik legkeresettebb belépője, a készlet általában perceken belül elfogy. A szervezők azt állítják, hogy kizárólag a hivatalos értékesítőtől, a See Tickets-től vásárolt papírok a jók, melyek csakis egy fényképes igazolvánnyal együtt érvényesek - pont azért, hogy ne kerüljenek nagykereskedők kezébe. De ha bárki alternatív bejutási módot tud ajánlani, akkor az magas árat követelhet a jegyéért - írja a BBC. A férfi ezt a lehetőséget használta ki.