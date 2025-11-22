Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásának nagy tétje volt

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodásának köszönhetően felgyorsul a paksi bővítés, az első beton öntéséhez szükséges előkészítő munkák menetrend szerint folyamatban vannak, február első hetében pedig már az első beton is lekerül a földbe - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozójának nagy tétje volt: Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megvédése.

„Ha Orbán Viktor nem tudott volna megállapodást elérni, akkor Magyarország energiabiztonsága hosszú távon került volna veszélybe, az energiaszámlák pedig karácsonyra a háromszorosukra emelkedtek volna” - húzta alá.

„Ezen megállapodás része volt az olaj- és gázszankciók alóli mentesség mellett az új paksi atomerőmű építésének szankciók alóli mentessége is” - folytatta.

„A Miniszterelnök ebben az ügyben is sikert ért el, így felgyorsíthatjuk az új paksi blokkok építését és ezzel garantáljuk Magyarország hosszú távú energiabiztonságát és azt, hogy meg tudjuk védeni Európa legalacsonyabb energiaárait” - tette hozzá.

„Az első beton öntéséhez szükséges előkészítő munkák menetrend szerint folyamatban vannak, február első hetében pedig már az első beton is lekerül a földbe” - tudatta.