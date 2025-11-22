Miért éppen Brüsszel?

Brüsszel nem hivatalosan „az EU fővárosa”, a legtöbb uniós intézmény központja ott található. Ennek történelmi és gyakorlati okai is vannak.

Az 1950-es és 60-as években a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy melyik város legyen a központ – többek között Párizs, Róma, Luxembourg és Haga is szóba került. A megoldás végül egy politikai kompromisszum lett: több város kapott intézményeket, de a legtöbb Brüsszelbe került.

Belgium akkoriban politikailag semleges, stabil ország volt. Brüsszel ráadásul jól elérhető a nyugati és északi ipari központokból, valamint Párizsból, Amszterdamból, Luxemburgból és Németországból is.

Brüsszelben már akkoriban is működött a NATO központja, így a városnak volt tapasztalata nagy nemzetközi intézmények fogadásában.

Idővel az intézményi fejlődés „berögzítette” Brüsszelt. Ahogy egyre több uniós munkacsoport, hivatal és diplomata költözött Brüsszelbe, természetes lett, hogy az Európai Bizottság ott működik, az Európai Tanács és a Miniszteri Tanács is ott ülésezik és a Parlament munkájának nagy része is ott zajlik (bár a plenáris ülések Strasbourgban vannak).

A hatalmas infrastruktúra (épületek, szakértők, diplomaták) miatt gyakorlatilag „visszacsinálhatatlanná” vált a döntés.

Felmerül a kérdés, hogy miért pont Brüsszelbe került a NATO központja. A NATO brüsszeli központja nem előre tervezett döntés volt, hanem a történelem alakította így. A hidegháború, Franciaország politikája és Belgium nemzetközi semlegessége miatt került oda.

Amikor 1949-ben megalakult a NATO, a legtöbb nyugati nagyhatalom egyetértett abban, hogy Párizs legyen a központ, hiszen Franciaország erős diplomáciai központ volt, jól megközelíthető helyen colt és szimbolikus szerepe volt a második világháború után.

Azonban Charles de Gaulle francia elnök úgy érezte, hogy az USA túl nagy befolyást gyakorol a NATO-ra ezért 1966-ban kivonta Franciaországot a NATO integrált katonai parancsnokságából, és az amerikai és más NATO-egységeknek el kellett hagyniuk a francia területet. Ez azt jelentette, hogy a NATO központja nem maradhatott Párizsban. Új székhelyet kellett találni, ráadásul gyorsan, mert a hidegháború miatt nem lehetett hosszú ideig bizonytalan helyzet.

Belgium gyorsan felajánlotta Brüsszelt, mert politikailag semleges és stabil volt, Brüsszel Európa központjában fekszik, már akkor is több nemzetközi intézmény működött ott, az ország nyitott és együttműködő volt a szövetségeseivel.

A döntés meglepően gyors volt. 1967-ben a NATO végleg Brüsszelbe költözött. A katonai főparancsnokság (SHAPE) a közeli Mons városába (Casteau) került.

Azóta a NATO rengeteg diplomata, katonai delegáció, infrastrukturális befektetés és adminisztratív háttér miatt szinte elmozdíthatatlanná vált Brüsszelből. A modern NATO-főhadiszállást 2017-ben adták át, ami még tovább erősítette, hogy Brüsszel maradjon a központ.