2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Hogy jeleznek nekünk az állatok?

Természetes időjáráselőrejelzés

Szirtes Györgyi
 2025. november 22. szombat. 20:19
Az állatok sokkal érzékenyebbek lehetnek nálunk, így a viselkedésük alapján következtethetünk akár az időjárás változásra is.

Hogy jeleznek nekünk az állatok?
Képünk illusztráció
Fotó: Northfoto

Az állatok érzékenyebbek sok környezeti változásra, mint az emberek, ezért gyakran előre jelzik az időjárás változását is.

Sok állat érzékeli a légnyomás esését, ami közelgő esőt vagy vihart jelez. A madarak alacsonyabban repülnek, mert a levegő nedvesebbé és nehezebbé válik. A méhek és a lepkék korábban visszavonulnak a kaptárba vagy búvóhelyre.

A levegő nedvességtartalmának növekedése felerősíti a szagokat. A kutyák és macskák nyugtalanabbak lehetnek. Az őzek és a szarvasok közelebb merészkedhetnek lakott területekhez, mert jobban érzik a ragadozók szagát.

Viharfelhők közeledésekor elektromos töltések keletkeznek. A macskák és a kutyák felborzolt szőrrel, nyugtalansággal reagálnak. A madárrajok egy irányba húzódnak vagy hirtelen eltűnnek.

Sok állat különösen érzékeny a hőmérséklet változásaira. A békák és varangyok hangosabban kuruttyolnak meleg, párás idő előtt. A rovarok (szúnyogok, legyek) aktívabbá válnak eső előtt.

Viselkedésváltozásokat is tapasztalhatunk vihar előtt. A halak a felszín közelébe húzódnak, mert a légnyomás csökkenése miatt a vízben oldott oxigén mennyisége csökken, a sertések gyakran forgolódnak, túrnak a földben, a tehenek leheverednek eső vagy vihar előtt (bár ez népi megfigyelés is, nem mindig igaz).

A frontok befolyásolják a madarak tájékozódását. A vonuló madarak megállnak vagy irányt váltanak, ha kedvezőtlen időjárási front közeleg.

