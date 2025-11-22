2025. december 7., vasárnap

Előd

Vigyázat! Csalók telefonálnak a Magyar Vöröskereszt nevében

A szervezet nem gyűjt pénzt mikuláscsomagra

MH/ MTI
 2025. november 22. szombat. 6:31
Azt állítják a csalók, akik a Magyar Vöröskereszt nevében hívnak fel gyanútlan embereket, hogy mikuláscsomagra gyűjtenek. Pénzt próbálnak kicsalni ilymódon – közölte a szervezet az MTI-vel.

Képünk illusztráció
Fotó: Hans Lucas via AFP/Mathieu Thomasset

A Magyar Vöröskereszt a téli ünnepi időszak közeledtével számos kezdeményezéssel járul hozzá a rászorulók karácsonyának szebbé tételéhez, azonban nem kér telefonon keresztül anyagi támogatást, nem gyűjt pénzt mikuláscsomagokra – hívták fel a figyelmet.

Azt kérték az emberektől, hogy legyenek elővigyázatosak; Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete mindig a hivatalos felületein teszi közzé a híreit.

Fontosnak nevezték, hogy a lakosok minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről. Amennyiben pedig visszaéléssel találkoznak, jelezzék a Magyar Vöröskereszt hivatalos elérhetőségein.

