Szép summát lopott össze a román takarítónő

Letartóztatott az olasz rendőrség egy 40 éves román állampolgárságú nőt, aki takarítónőként dolgozott egy helyi ismert üzletembernél - írja a Főtér. A cikk szerint az áldozat lakásából több mint 100 000 eurót tulajdonított el. A nyomozás az üzletember feljelentése nyomán indult el, ugyanis a férfi az év során arra lett figyelmes, hogy jelentős összegek tűnnek el az anconai házából. Az üzletembernek szokása volt, hogy a napi bevételekből hazavitt pénz egy táskában tartotta, amelyet a lakás egyik szekrényében helyezett el.

Az utóbbi időben már konkrétan a takarítónőre gyanakodott, ezért a rendőrség célzott megfigyelésbe kezdett. Kedden, amikor a nő ismét takarítani ment, a nyomozók folyamatosan követték, majd közvetlenül azután állították meg, hogy az üzletember és alkalmazottai jelezték: ismét hiányzik a pénz.

A Piazza Ugo Bassi-n történt ellenőrzés során a nő táskájában megtalálták a frissen ellopott több mint 5000 eurót. Ezt követően a lakásán végzett házkutatás során további 75 000 eurót foglaltak le különböző címletekben, amelyről feltételezik, hogy szintén a korábbi lopásokból származik. A 40 éves román nőt őrizetbe vették, és a bíróság házi őrizetbe helyezte.